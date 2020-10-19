«Доктор Хаус»: анонс на 19―22.10.2020

Цього тижня о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть серії п’ятого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в найближчих серіях фільму «Доктор Хаус»?

Дівчина вирушає до Китаю в пошуках своїх біологічних батьків, проте ті чомусь при зустрічі лише накричали на неї, стверджуючи, що в них ніколи не було дочки. Через деякий час дівчина починає блювати кров’ю, після чого вона опиняється в Принстон-Плейнсборо. Тим часом Кадді, приспавши Хауса, обманом відправляє його разом з Вілсоном на похорон батька Грегорі, який Хаус усіма силами намагається пропустити, стверджуючи, що не є його рідним сином.

До лікарні після нападу потрапляє нова знайома Тринадцятої. Поступово з’ясовується, що пацієнтка познайомилася з нею тільки для того, щоб потрапити до Хауса і бути ним продіагностованою. Тим часом шпигунські будні Лукаса тривають.

У клініку потрапляє батько-одинак, що страждає провалами в пам’яті. Схоже, вони з дочкою не надто дружні… Кадді зустрічається з дівчиною, готовою віддати їй свою майбутню дитину на удочеріння. Однак УЗД показує, що легені ще ненародженої дівчинки не до кінця сформовані.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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