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«Мой любимый враг»: анонс 1―4 серий

16.10.2020

16 октября в 20:20 на телеканале СТБ состоится премьера романтического сериала «Мой любимый враг». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. Что же произойдет в 1―4 сериях фильма «Мой любимый враг»? Читайте прямо сейчас!

От любви до ненависти – один шаг, а от ненависти до любви – долгий путь… Студенты Кира и Марк влюбились, но отец не уверен, что может доверить нищему студенту свою единственную дочь. Марк решает уехать из города и доказать, что достоин Киры. Она воспринимает разлуку как предательство любимого и уезжает за границу строить карьеру. 

Через 10 лет Кира приезжает в родной город и неожиданно встречает Марка, который вернулся из-за нее. Он решает доказать Кире, что изменился, – становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще одно доказательство, что ей стоит держаться от Марка подальше. Она знакомится с правой рукой отца – адвокатом Глебом. Вспыхивает роман. И Кира принимает предложение Глеба выйти за него замуж…

Режиссер-постановщик: Антон Азаров.

В ролях: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Сергей Калантай.

Video: «Мой любимый враг»: анонс 1―4 серий

16 октября в 20:20 на телеканале СТБ состоится премьера романтического сериала Мой любимый враг

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