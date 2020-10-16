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«Мій коханий ворог»: анонс 1―4 серій

16.10.2020

16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного серіалу «Мій коханий ворог». Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Що ж станеться в 1―4 серіях фільму «Мій коханий ворог»? Читайте просто зараз!

Від кохання до ненависті ― один крок, а від ненависті до кохання ― довгий шлях… Студенти Кіра і Марк закохалися, але батько не впевнений, що може довірити бідному студентові свою єдину дочку. Марк вирішує поїхати з міста і довести, що гідний Кіри. Вона сприймає це як зраду коханого і їде за кордон будувати кар’єру.

Через 10 років Кіра приїжджає в рідне місто і несподівано зустрічає Марка, який повернувся заради неї. Він вирішує довести Кірі, що змінився, ― стає суперником мера на виборах. Для Кіри це ще один доказ, що їй варто триматися від Марка подалі. Вона знайомиться з правою рукою батька ― адвокатом Глібом. Спалахує роман. І Кіра приймає пропозицію Гліба вийти за нього заміж…

Режисер-постановник: Антон Азаров.

У ролях: Анна Васильєва, Роман Полянський, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Сергій Калантай.

Video: «Мій коханий ворог»: анонс 1―4 серій

16 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра романтичного серіалу Мій коханий ворог

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