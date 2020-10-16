Сегодня состоится премьера сериала «Мой любимый враг». Уже в пятницу, 16 октября, в 20:20 зрители телеканала СТБ смогут насладиться его просмотром. Читайте биографии актеров фильма «Мой любимый враг» прямо сейчас!

Анна Васильева

Родилась 26 сентября 1991 года в Москве. С 4 лет занималась в Театре клоунады Терезы Дуровой, в 11 впервые снялась в рекламе одежды Gloria Jeans. С 16 лет работала каскадером. Известность принесла роль Умки в сериале «Геймеры».

Окончила Школу драмы Германа Сидакова.

Фильмография:

2020 «Вспомнить себя»;

2020 «Братья по крови-2»;

2020 «Не бойся»;

2019 «Садовница»;

2019 «Динозавр-2»;

2018 «Света с того света»;

2018 «Практика. Второй сезон»;

2018 «Помощница»;

2018 «Неродная»;

2018 «Котов обижать не рекомендуется»;

2018 «Динозавр»

Роман Полянский

Родился 9 ноября 1983 года в Омске. Окончил Московский театральный институт им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова (2008, курс В. В. Иванова). С 2006 года проводил мастер-классы в Молодежном театре «Яблоко» в Эстонии. С 2009 года работает в Театре Романа Виктюка.

Фильмография:

2020 «То, что нельзя купить»;

2020 «Скрытые мотивы»;

2020 «Миленький ты мой»;

2020 «Давай найдем друг друга»;

2020 «Любовь лечит»;

2019 «Чистая психология»;

2019 «Токсичная любовь»;

2019 «Роман с прошлым»;

2019 «Отражение»;

2019 «Крестная»;

2019 «Город невест»;

2018 «От ненависти до любви».

Марк Дробот

Родился 27 августа 1986 года в Шепетовке Хмельницкой области. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (курс С. Моисеева). С 2005 года — актер Киевского Молодого театра.

Заслуженный артист Украины.

Фильмография:

2020 «Родня»;

2020 «Нарисуй мне маму»;

2020 «Исчезающие следы»;

2020 «Доктор Вера»;

2019 «Крепостная»;

2018 «Сувенир из Одессы»;

2018 «По законам военного времени»;

2018 «Марк + Наталка»;

2018 «Другая я»;

2018 «Два берега надежды»;

2017 «Что делает твоя жена?».

Сергей Калантай

Родился 31 мая 1964 года в Киеве. В 1985 году окончил Киевский театральный институт им. И. Карпенко-Карого (курс В. И. Зимней). В 2003 году окончил Высшую немецкую актерскую школу DSA (Мюнхен) по специальности «медиа-режиссер и актер TV и радио». С 2008 года — актер театра «Fisch und Plastik» в Мюнхене. С 2016 года — актёр театра им. И. Франко (Киев). Заслуженный артист Украины.

Фильмография:

2020 «На твоей стороне-2»;

2020 «Корзина для счастья»;

2020 «Следуя за сердцем»;

2020 «Операция ”Дезертир”»;

2020 «Наследие лжи»;

2020 «Консультант»;

2020 «Звонарь-2»;

2020 «День святого Валентина»;

2020 «Два сердца»;

2019 «Тайны»;

2019 «Сердце матери»;

2019 «Легион»

Фатима Горбенко

Родилась 25 сентября 1987 года в Одессе. В 2010 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (курс В. Зимней). Была актрисой Киевского Молодого театра.

Фильмография:

2020 «Акушерка»;

2020 «Великие Вуйки»;

2019 «Страсти по Зинаиде»;

2019 «Криминальный журналист»;

2019 «Крепостная»;

2019 «Братья по крови»;

2018 «Окно с видом на стену»;

2018 «Ни слова о любви»;

2018 «Нелегалы»;

2018 «Любовь под микроскопом»;

2018 «Бойся желаний своих»;

2017 «Противостояние».

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