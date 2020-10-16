Завтра відбудеться прем’єра серіалу «Мій коханий ворог». Уже в п’ятницю, 16 жовтня, о 20:20 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися його переглядом. Читайте біографії акторів фільму «Мій коханий ворог» просто зараз!

Анна Васильєва

Народилася 26 вересня 1991 року в Москві. З 4 років займалася в Театрі клоунади Терези Дурової, в 11 вперше знялася в рекламі одягу Gloria Jeans. З 16 років працювала каскадеркою. Популярність принесла роль Умки в серіалі «Геймери».

Закінчила Школу драми Германа Сидакова.

Фільмографія:

2020 «Згадати себе»;

2020 «Брати по крові-2»;

2020 «Не бійся»;

2019 «Садівниця»;

2019 «Динозавр-2»;

2018 «З того світу»;

2018 «Практика. Другий сезон»;

2018 «Помічниця»;

2018 «Нерідна»;

2018 «Котів ображати не рекомендується»;

2018 «Динозавр».

Роман Полянський

Народився 9 листопада 1983 року в Омську. Закінчив Московський театральний інститут ім. Б. Щукіна при Державному академічному театрі ім. Є. Вахтангова (2008, курс В. Іванова). З 2006 року проводив майстер-класи в Молодіжному театрі «Яблуко» в Естонії. З 2009 року працює в Театрі Романа Віктюка.

Фільмографія:

2020 «Те, що не можна купити»;

2020 «Приховані мотиви»;

2020 «Миленький ти мій»;

2020 «Давай знайдемо одне одного»;

2020 «Любов лікує»;

2019 «Чиста психологія»;

2019 «Токсична любов»;

2019 «Роман з минулим»;

2019 «Віддзеркалення»;

2019 «Хрещена»;

2019 «Місто наречених»;

2018 «Від ненависті до любові».

Марк Дробот

Народився 27 серпня 1986 року в Шепетівці Хмельницької області. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого (курс С. Моїсеєва). З 2005 року ― актор Київського Молодого театру.

Заслужений артист України.

Фільмографія:

2020 «Рідня»;

2020 «Намалюй мені маму»;

2020 «Зникомі сліди»;

2020 «Доктор Віра»;

2019 «Кріпосна»;

2018 «Сувенір з Одеси»;

2018 «За законами воєнного часу»;

2018 «Марк + Наталка»;

2018 «Інша я»;

2018 «Два береги надії»;

2017 «Що робить твоя дружина?».

Сергій Калантай

Народився 31 травня 1964 року в Києві. У 1985 році закінчив Київський театральний інститут ім. І. Карпенка-Карого (курс В. Зимньої). 2003 року закінчив Вищу німецьку акторську школу DSA (Мюнхен) за фахом «медіа-режисер і актор TV і радіо». З 2008 року ― актор театру «Fisch und Plastik» в Мюнхені. З 2016 року ― актор театру ім. І. Франка (Київ). Заслужений артист України.

Фільмографія:

2020 «На твоєму боці-2»;

2020 «Кошик для щастя»;

2020 «Ідучи за серцем»;

2020 «Операція “Дезертир”»;

2020 «Спадщина брехні»;

2020 «Консультант»;

2020 «Дзвонар-2»;

2020 «День святого Валентина»;

2020 «Два серця»;

2019 «Таємниці»;

2019 «Серце матері»;

2019 «Легіон»

Фатіма Горбенко

Народилася 25 вересня 1987 року в Одесі. У 2010 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого (курс В. Зимньої). Була актрисою Київського Молодого театру.

Фільмографія:

2020 «Акушерка»;

2020 «Великі Вуйки»;

2019 «Пристрасті по Зінаїді»;

2019 «Кримінальний журналіст»;

2019 «Кріпосна»;

2019 «Брати по крові»;

2018 «Вікно з видом на стіну»;

2018 «Ні слова про любов»;

2018 «Нелегали»;

2018 «Любов під мікроскопом»;

2018 «Бійся бажань своїх»;

2017 «Протистояння».

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