На следующей неделе на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. В этом фильме кроме знаменитых Ксении Мишиной и Екатерины Гуляковой сыграл талантливый актер Прохор Дубравин. Читайте интервью с популярным актером Прохором Дубравиным прямо сейчас!

Расскажите о вашем персонаже в сериале «Мой мужчина, моя женщина».

Это такой человек, как и все. Со своими проблемами, со своими внутренними демонами, с которыми он борется в течение этого сценарного сюжета. И, я надеюсь, победит. Но, опять же, не хочется открывать все тайны сценария, потому что это, правда, может быть спойлер.

О чем эта история?

О любви, о дружбе, о противостоянии, о принципах. Сама история не будет отличаться необычным сценарием, но, я думаю, она будет отличаться наполнением. Потому что Сергей очень трепетно ​​относится к тому, что мы делаем. И он делает эту историю глубже, интереснее и реалистичнее. Более человечной. Я не думаю, что это будет мелодраматическое кино, которое часто бывает сказкой, ведь такого в жизни не бывает. Здесь будет реальная бытовая история, которая могла бы произойти с каждым из нас.

Какая первая мысль у вас промелькнула, когда вы прочитали сценарий?

Мне понравилось то, что когда я прочитал сценарий, то представил своего персонажа одним, а когда мы поговорили с режиссером Сергеем Толкушкиным, он нарисовал мне совсем другого человека. И мне это понравилось. И сейчас мы реализуем этот план, который Сергей придумал, того персонажа, который оказался гораздо интереснее, чем мне показалось вначале, и гораздо объемнее. Это мне очень понравилось.

Сможет ли телезритель найти что-то общее между собой и сериальной историей?

Там ситуации узнаваемы. Конечно, некоторые ситуации очень гротескные, они исключительные для жизни и случаются нечасто. Они просто усиливают эти ситуации, но в тех ситуациях, в которых оказываются наши персонажи, может оказаться каждый человек. И многие оказываются. В ситуации выбора, в ситуациях измены, принятия каких-то решений ― иногда не в свою пользу, отказа от чего-то, жертвы чем-то ― жертвуя чем-то ради другого или не жертвуя. Каждый выбирает свой вариант этого решения. И в этом проекте это все будет.

Есть ли у вас что-то общее с вашим персонажем?

Да. Но если я буду рассказывать какие-то нюансы, будет спойлер. Это такой вопрос, на который невозможно ответить однозначно. В нашей профессии есть такой термин, как «присвоение личных качеств персонажа себе». Поэтому я могу думать так, потому что я просто в материале. У меня таких ситуаций в жизни не было. Были, конечно, ситуации с выбором и принятием решений, но тех ситуаций, в которые попал мой персонаж, не было, однако эмоционально подобные были. Мне трудно сказать, есть ли что-то общее. Материал такой, что каждый находит общее с любым персонажем.

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