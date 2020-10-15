Наступного тижня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. У цьому фільмі окрім знаменитих Ксенії Мішиної та Катерини Гулякової зіграв талановитий актор Прохор Дубравін. Читайте інтерв’ю з популярним актором Прохором Дубравіним просто зараз!

Розкажіть про вашого персонажа у серіалі «Мій чоловік, моя жінка».

Це така людина, як і всі. Зі своїми проблемами, зі своїми внутрішніми демонами, з якими він бореться протягом цього сценарного сюжету. І, я маю надію, переможе. Але, знову ж таки, не хочеться відкривати всі таємниці сценарію, тому що це, правда, може бути спойлер.

Про що ця історія?

Про кохання, про дружбу, про протистояння, про принципи. Сама історія не вирізнятиметься вигадливим сценарієм, але, я думаю, вона вирізнятиметься наповненням. Тому що Сергій дуже трепетно ставиться до того, що ми робимо. І він робить цю історію глибшою, цікавішою та реалістичнішою. Більш людяною. Я не думаю, що це буде мелодраматичне кіно, яке часто буває казкою, адже такого в житті не буває. Тут буде реальна побутова історія, яка могла би статися з кожним із нас.

Яка перша думка у вас промайнула, коли ви прочитали сценарій?

Мені сподобалося те, що коли я прочитав сценарій, то уявив свого персонажа одним, а коли ми поговорили з режисером Сергієм Толкушкіним, він намалював мені зовсім іншу людину. І мені це сподобалося. І зараз ми реалізуємо той план, який Сергій вигадав, того персонажа, який виявився набагато цікавішим, ніж мені здалося на початку, і набагато об’ємнішим. Це мені дуже сподобалося.

Чи зможе телеглядач знайти щось спільне між собою та серіальною історією?

Там ситуації впізнавані. Звісно, деякі ситуації дуже гротескові, вони виняткові для життя і трапляються нечасто. Вони просто посилюють ці ситуації, але в тих ситуаціях, у яких опиняються наші персонажі, може опинитися кожна людина. І багато хто опиняється. У ситуації вибору, в ситуаціях зради, ухвалення якихось рішень — іноді не на свою користь, відмови від чогось, жертви чимось — жертвуючи чимось заради іншого або не жертвуючи. Кожен обирає свій варіант цього рішення. І в цьому проєкті це все буде.

Чи є у вас щось спільне з вашим персонажем?

Так. Але якщо я буду розповідати якісь нюанси, буде спойлер. Це таке питання, на яке неможливо відповісти однозначно. У нашій професії є такий термін, як «присвоєння особистих якостей персонажа собі». Тому я можу думати так, тому що я просто в матеріалі. У мене таких ситуацій у житті не було. Були, звичайно, ситуації з вибором та ухваленням рішень, але тих ситуацій, у які потрапив мій персонаж, не було, проте емоційно подібні були. Мені важко сказати, чи є щось спільне. Матеріал такий, що кожен знаходить спільне з будь-яким персонажем.

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