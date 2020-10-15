«Мой любимый враг»: топ-3 факта о новом сериале
15.10.2020
Уже в эту пятницу, 16 октября, в 20:20 состоится премьера одного из романтических сериалов, которыми телеканал СТБ будет радовать зрителей каждую пятницу, ― «Мой любимый враг». Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. Читайте топ-3 факта о сериале «Мой любимый враг» прямо сейчас!
- В сериале «Мой любимый враг» сыграет актер легендарного сериала «Крепостная» Марк Дробот. Всеми любимого актера Марка Дробота зритель впервые увидел в 2006 году. Именно с того времени артист активно начал сниматься в разных проектах. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 30 картин. Одной из крайних и самых главных является роль в легендарной драме «Крепостная», где он сыграл позитивного героя Николая Дорошенко.
- Кроме Марка Дробота, в сериале снялась звезда «Крепостной» Фатима Горбенко, которая сыграла главную роль еще и в медицинском сериале Акушерка.
- Генеральным продюсером фильма выступила Галина Балан-Тимкина. В производстве сериалов Галина она работает более 15 лет и сотрудничала со многими телеканалами, была креативным продюсером Star Media. Участвовала в создании рейтинговых сериалов «Акушерка», «Спецы», «Анна Герман» и «Офицерские жены».
Не пропустите премьеру сериала «Мой любимый враг» уже 16 октября в 20:20 на телеканале СТБ!
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