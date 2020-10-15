«Мій улюблений ворог»: топ-3 факти про новий серіал
15.10.2020
Вже цієї п’ятниці, 16 жовтня, о 20:20 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щоп’ятниці, – «Мій улюблений ворог». Генеральним продюсером фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Читайте топ-3 факти про серіал «Мій улюблений ворог» прямо зараз!
- У серіалі «Мій улюблений ворог» зіграє актор легендарного серіалу «Кріпосна» Марк Дробот. Улюбленого актора Марка Дробота глядач вперше побачив в 2006 році. Саме з того часу артист активно почав зніматися в різних проєктах. На сьогоднішній день його фільмографія налічує понад 30 картин. Однією з крайніх і найголовніших є роль у легендарній драмі «Кріпосна», де він зіграв позитивного героя Миколу Дорошенка.
- Крім Марка Дробота, в серіалі знялася зірка «Кріпосної» Фатіма Горбенко, яка зіграла головну роль ще і в медичному серіалі Акушерка.
- Генеральним продюсером фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. У виробництві серіалів Галина вона працює більше 15 років і співпрацювала з багатьма телеканалами, була креативним продюсером Star Media. Брала участь у створенні рейтингових серіалів «Акушерка», «Фахівці», «Анна Герман» і «Офіцерські дружини».
Не пропустіть прем’єру серіалу «Мій улюблений ворог» уже 16 жовтня в 20:20 на телеканалі СТБ!
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