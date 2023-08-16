Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Питание для женщин: что должно быть в рационе каждой девушки

16.08.2023

Как питаться женщинам и что должно быть в их рационе? Какие особенности женского питания? Что за продукты нужно обязательно добавить в свое меню? Ответы эти вопросы, а также как составить для себя идеальный план питания для женщин, мы расписали в материале. 

Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин

Что должно быть в рационе женщин

Сбалансированный рацион позволяет не просто улучшить внешний вид, но также существенно укрепляет здоровье, делает физически и морально выносливее. Ведь задача женщины – хранить домашний очаг. Детям нужна здоровая мама, а мужу – красивая и спокойная жена. Попробуем разобраться, какие продукты способствуют достижению такого результата.

Больше по теме: Что приготовить на завтрак: топ-5 полезных сэндвичей

Продукты для женщин:

Молоко

Несмотря на усилившиеся в последнее время разногласия по поводу пользы молока, врачи утверждают: его можно и нужно пить в любом возрасте. Если стремитесь нормализовать гормональный фон и укрепить нервы, возьмите за правило выпивать стакан теплого молока перед сном. Чтобы ускорить обмен веществ, да и просто для вкуса, добавьте к напитку ароматные специи – куркуму, корицу, имбирь или кардамон.

Красная рыба

Особенности женского питания: что должно быть в рационе у каждой женщины - фото

Лосось – кладезь омега-3-жирных кислот, необходимых для здоровья женской репродуктивной системы. Кроме того, магний, фосфор, йод и калий в составе этой вкусной и питательной рыбы оказывают благотворное влияние на щитовидную железу, мозг, почки и сердце. Также ее стоит добавить в меню тем, кто занимается спортом: белок лосося, семги и форели усваивается значительно лучше, чем белок красного мяса.

Капуста

Стремитесь сбросить вес? Ешьте белокочанную капусту! Этот вкусный хрустящий овощ содержит мало калорий, но зато богат витамином С и лютеином – белком, который нормализует остроту зрения. Цветная капуста и брокколи помогают вывести шлаки из организма, снижают риск возникновения рака молочной железы.

Больше по теме: Что приготовить на завтрак из овсянки

Помидоры

В составе помидоров – антиоксиданты. Регулярное употребление этого овоща обеспечит легкий омолаживающий эффект, а также улучшит настроение. Некоторые сорта (например, томаты черри) улучшают обмен веществ.

Ягоды

что должно быть в рационе женщин - фото

Клюква, клубника, голубика, малина – выбирайте, что вам больше по душе. Каждая из этих ягод обладает своими достоинствами. Так, малина богата эллаговой кислотой, которая защищает от рака шейки матки, а клюква нейтрализует действие свободных радикалов. Кроме того, все ягоды снижают риск возникновения воспалительных процессов в ЖКТ и в сердечно-сосудистой системе.

Орехи

Достаточно небольшой горсти ежедневно, чтобы восполнить недостаток моно- и полиненасыщенных жиров, растительного белка, витаминов Е и А. При регулярном употреблении кешью, арахиса, фундука или миндаля падает уровень холестерина в крови, а волосы и ногти становятся более крепкими. Правда, стоит учитывать высокую калорийность орехов. Не рекомендуется есть более 60 г в день.

Шпинат

Листья шпината – один из лучших растительных источников кальция и железа. Добавляйте в салаты или используйте вместо гарнира, и тогда состояние ваших волос, костей и ногтей заметно улучшится. Помимо этого, шпинат способствует восстановлению крови, чем препятствует развитию анемии.

Злаки

как питаться женщинам - фото

Каши и цельнозерновые продукты необходимы для лучшего усвоения пищи и нормализации обменных процессов. Медленные углеводы, которые содержатся в злаках, не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови, благодаря чему дольше сохраняется чувство сытости и не откладываются лишние килограммы.  

Творог

Безусловно, наибольшую пользу принесет домашний творог или магазинный с минимальным сроком годности. Кисломолочные продукты богаты бактериями, обеспечивающими нормальную работу кишечника и усвоение необходимых нашему организму веществ.

Больше по теме: Что должно быть в ежедневном рационе мужчины

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин
Телеканал СТБ

4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

 Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин
Телеканал СТБ

Аллергия на солнце: причины возникновения, симптомы, лечение

 Продукты, которые влияют на настроение
Телеканал СТБ

Продукты, которые влияют на настроение: советы Светланы Фус

 Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин
Телеканал СТБ

Medica+ — коли турбота про себе стає стилем життя

 Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин
Телеканал СТБ

Что такое ПТСР и как с ним бороться

 Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин
Телеканал СТБ

Украинские джемы для людей с диабетом. Изготовлены совместно с ДСТУ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить