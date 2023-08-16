Питание для женщин: что должно быть в рационе женщин

Питание для женщин: что должно быть в рационе каждой девушки

Как питаться женщинам и что должно быть в их рационе? Какие особенности женского питания? Что за продукты нужно обязательно добавить в свое меню? Ответы эти вопросы, а также как составить для себя идеальный план питания для женщин, мы расписали в материале.

Что должно быть в рационе женщин

Сбалансированный рацион позволяет не просто улучшить внешний вид, но также существенно укрепляет здоровье, делает физически и морально выносливее. Ведь задача женщины – хранить домашний очаг. Детям нужна здоровая мама, а мужу – красивая и спокойная жена. Попробуем разобраться, какие продукты способствуют достижению такого результата.

Продукты для женщин:

Молоко

Несмотря на усилившиеся в последнее время разногласия по поводу пользы молока, врачи утверждают: его можно и нужно пить в любом возрасте. Если стремитесь нормализовать гормональный фон и укрепить нервы, возьмите за правило выпивать стакан теплого молока перед сном. Чтобы ускорить обмен веществ, да и просто для вкуса, добавьте к напитку ароматные специи – куркуму, корицу, имбирь или кардамон.

Красная рыба

Лосось – кладезь омега-3-жирных кислот, необходимых для здоровья женской репродуктивной системы. Кроме того, магний, фосфор, йод и калий в составе этой вкусной и питательной рыбы оказывают благотворное влияние на щитовидную железу, мозг, почки и сердце. Также ее стоит добавить в меню тем, кто занимается спортом: белок лосося, семги и форели усваивается значительно лучше, чем белок красного мяса.

Капуста

Стремитесь сбросить вес? Ешьте белокочанную капусту! Этот вкусный хрустящий овощ содержит мало калорий, но зато богат витамином С и лютеином – белком, который нормализует остроту зрения. Цветная капуста и брокколи помогают вывести шлаки из организма, снижают риск возникновения рака молочной железы.

Помидоры

В составе помидоров – антиоксиданты. Регулярное употребление этого овоща обеспечит легкий омолаживающий эффект, а также улучшит настроение. Некоторые сорта (например, томаты черри) улучшают обмен веществ.

Ягоды

Клюква, клубника, голубика, малина – выбирайте, что вам больше по душе. Каждая из этих ягод обладает своими достоинствами. Так, малина богата эллаговой кислотой, которая защищает от рака шейки матки, а клюква нейтрализует действие свободных радикалов. Кроме того, все ягоды снижают риск возникновения воспалительных процессов в ЖКТ и в сердечно-сосудистой системе.

Орехи

Достаточно небольшой горсти ежедневно, чтобы восполнить недостаток моно- и полиненасыщенных жиров, растительного белка, витаминов Е и А. При регулярном употреблении кешью, арахиса, фундука или миндаля падает уровень холестерина в крови, а волосы и ногти становятся более крепкими. Правда, стоит учитывать высокую калорийность орехов. Не рекомендуется есть более 60 г в день.

Шпинат

Листья шпината – один из лучших растительных источников кальция и железа. Добавляйте в салаты или используйте вместо гарнира, и тогда состояние ваших волос, костей и ногтей заметно улучшится. Помимо этого, шпинат способствует восстановлению крови, чем препятствует развитию анемии.

Злаки

Каши и цельнозерновые продукты необходимы для лучшего усвоения пищи и нормализации обменных процессов. Медленные углеводы, которые содержатся в злаках, не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови, благодаря чему дольше сохраняется чувство сытости и не откладываются лишние килограммы.

Творог

Безусловно, наибольшую пользу принесет домашний творог или магазинный с минимальным сроком годности. Кисломолочные продукты богаты бактериями, обеспечивающими нормальную работу кишечника и усвоение необходимых нашему организму веществ.

