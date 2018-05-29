Овсянка – отличная идея для вкусного и полезного завтрака. Ведь овсяные хлопья содержат заряжающие бодростью медленные углеводы, а также витамины и минералы, так необходимые нашему организму. При этом каждое утро есть кашу необязательно. Есть масса блюд, которые можно быстро и просто приготовить из овсяных хлопьев. Самые аппетитные и сытные завтраки из овсянки – в нашем материале!
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Ягодный крамбл
Ингредиенты:
- 4 ст. л. свежих или замороженных ягод
- 4 ст. л. овсяных хлопьев
- ½ ч. л. кардамона
- 1–2 ст. л. растительного масла
- 2 ч. л. меда
Способ приготовления:
- Ягоды промыть или предварительно разморозить. Выложить на дно порционной керамической формы и полить 1 ч. л. меда.
- В отдельной емкости смешать овсяные хлопья, кардамон, масло и оставшийся мед. Выложить поверх ягод.
- Выпекать 10–15 мин. при 200 °С. Крамбл готов, когда ягоды пустили сок, а верхушка подрумянилась. Готовое блюдо можно подать горячим с шариком мороженого.
Домашняя гранола
Ингредиенты:
- 4. ст. овсяных хлопьев
- ¾ ст. цукатов
- ¾ ст. орехов и семечек
- ½ ст. сухофруктов или сушеных ягод
- 4 ст. л. меда
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 мин. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу.
- В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой.
- Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать.
- Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15–20 мин. при 175 °С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды. Подавать с йогуртом или апельсиновым соком.
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Смузи из красной и черной смородины
Ингредиенты:
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- 1 ст. красной смородины
- 1/3 ст. черной смородины
- 1 банан
- 150 мл натурального йогурта
- 200 г мороженого (можно заменить творогом)
- Мед по вкусу
Способ приготовления:
- В чашу блендера поместить овсяные хлопья и смолоть в муку.
- Добавить свежую или замороженную смородину и крупно нарезанный банан. Измельчить все вместе в пюре.
- Добавить к ягодной смеси мороженое (творог), йогурт и мед. Взбивать до получения однородной массы.
- Готовый смузи разлить по стаканам и украсить ягодами.
Кокосовое овсяное печенье
Ингредиенты:
- 75 г овсяных хлопьев
- 70 г цельнозерновой муки
- 60 г кокосовой стружки
- 6 ст. л. растительного масла
- 4 ст. л. меда
- 1 ч. л. соды
- 1 ст. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Сухие ингредиенты смешать.
- Растительное масло соединить с медом. Погасить соду лимонным соком и добавить в медово-масляную смесь.
- Влить жидкие ингредиенты в сухие и перемешать.
- Противень выстлать пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить на бумагу и слегка приплюснуть ложкой, придавая форму печенья.
- Выпекать 10 мин. при 200 °С.
Банановый хлеб без сахара
Ингредиенты:
- 1 ст. овсяных хлопьев
- 3 банана
- ½ ст. молока
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Смолоть в муку 3/4 ст. овсяных хлопьев.
- В чашу блендера положить банан, корицу и молотые хлопья. Залить молоком и взбить.
- Всыпать цельные хлопья и ложкой перемешать до однородности. По желанию можно добавить сухофрукты или рубленые орехи.
- Вылить тесто в прямоугольную форму и выпекать 1–1,5 ч при 180 °С.
Приятного аппетита!
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