2 августа: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 2 августа

2 августа в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных дней и среди них памятная дата — Международный день памяти геноцида ромов. Кроме того, 2 августа чествуют пророка Илию. Какие праздники 2 августа – читайте в материале STB.UA.

2 августа ― памятные даты:

Международный день памяти геноцида ромов отмечается ежегодно 2 августа. Эта памятная дата установлена ​​Прокламацией Международного совета памяти геноцида ромов, которая была принята 23 ноября 1996 г. лидерами ромских организаций 10 стран Европы и Соединенных Штатов Америки на состоявшейся в Освенциме конференции «Геноцид — Память — Надежда» — 23 ноября 1996 г. Считается, что за Вторую мировую от репрессий приведших к геноциду ромов, погибло более 600 тысяч ромов. По разным исследованиям их число превышает миллион. Памятный день связан с тем, что в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау в газовых камерах было уничтожено 2897 цыган из 23 тысяч, которые туда были доставлены в течение всей войны. В течение Второй мировой на территории Украины оккупационным режимом было уничтожено около 20 тысяч цыган вместе с бойцами УПА и партизанами. Согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 8 октября 2004 г. № 2085-IV «О праздновании Международного дня геноцида ромов» Международный день памяти о геноциде ромов в Украине отмечается на государственном уровне.

2 августа ― церковные праздники:

Ильин день празднуют 2 августа каждый год. Пророк Илия стал одним из популярнейших святых в народе. Пророк Илия жил 900 лет до н.е. Считается, что Илия с детства соблюдал строгий пост и проводил дни и ночи в блаженной молитве. Он вроде бы жил в самом Израиле еще до христианства. Пророк Илия объявил язычникам, что в наказание за их религию долгие годы не будет ни дождя, ни росы на земле, а засуху сможет остановить только искренняя молитва и покаяние язычников. Когда наступила засуха и голод, пророк совершил много чудес — давал пищу и воду верующим и воскрешал умерших. Он чудом избежал смерти от солдат – жена императора приказала им убить Илью. Пророк сумел избежать такой смерти и стал жить отшельником, пока Господь забрал его на небо в огненной колеснице.

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2 августа ― День ангела:

Ежегодно 2 августа именины празднуют Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор и Ян.

2 августа ― приметы и традиции:

С Ильина дня ночь долгая, а вода прохладная.

Много белых грибов в лесах ― к хорошему урожаю.

По Илье и солнце по ветке.

Ильин День приходится на день чествования Перуна у славян в Киевской Руси. Очень много примет связано с дождем, громом и молнией.

Прошел Илья ― жди гнили.

2 августа ― что можно делать и что нельзя делать:

2 августа нельзя смотреть в зеркало. В эту дату, по древним верованиям, зеркало может вытянуть из вас положительную энергию.

Нельзя купаться на Илью и после праздника, русалки заберут.

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