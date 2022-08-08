Когда день Ангела Сергея в 2022 году? Поздравления в стихах

День Ангела Сергея в августе празднуют пять раз, и поздравления получают все Сергеи, родившиеся в этом месяце. Не забудьте в этот день поздравить всех своих друзей и знакомых с Днем Ангела Сергея. Сделать это можно по телефону, при личной встрече, поздравлениям с Днем ангела Сергея в стихах или картинках.

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День ангела Сергея 2022 (именины Сергея) по православному календарю празднуют:

в августе: 2, 8, 10, 13, 25;

в сентябре: 10, 16, 22, 24, 29

в октябре: 1, 7, 8, 11, 20, 23, 31;

в ноябре: 1, 3, 13, 16, 20, 27, 29;

в декабре: 2, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 30, 31;

в январе: 3, 6, 15, 18, 27, 31;

в феврале: 9, 21;

в марте: 5, 7, 8, 11, 13, 22, 25;

в апреле: 2, 5, 14, 21, 25;

в мае: 7, 8, 10, 26;

в июне: 1, 23;

в июле: 1, 11, 18, 20;

Значение имени Сергей

Имя Сергей имеет сразу несколько значений, и точно неизвестно, какое из них наиболее достоверное. «Сергей» происходит от древнеримского родового имени (номена) Sergius, также присутствующего в святцах как собственное имя. Не исключают, что имя Сергей происходит от более древнего этрусского имени. Некоторые филологи утверждают, что имя имеет этимологическую связь со словами «servus» ― «служитель», «раб» или «servator» ― «защитник». Другие специалисты утверждают, что значение имени Сергей ― «высокий» или «знатный».

Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, то есть способность видеть людей насквозь. Сергей может легко решать все вызовы, случающиеся ему в жизни. Иногда Сергей бывает раздражителен и вмешивается или влечет конфликты, но быстро отходит. У него много друзей, но трудности он считает нужным решать самостоятельно. Он нежный в любви и заботливый в семье, но он может быть и серьезным и веселым, но никогда нельзя определить его настроение вперед.

Транслитерация латинкой в ​​паспорте гражданина Украины для выезда за границу — Serhii (до этого использовали варианты Serhiy, Sergii, Sergiy и Serhij, которые сейчас могут быть в более старых паспортах).

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****

Ты, Сергей, у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девчата,

Липнут все, будто ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

Их любви не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

В жизни все как надо идет!

****

Пусть Сергею жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Да будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждый миг почувствовал

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе да дарит

Счастья, здоровья и долгого возраста.

****

Мой любимый, сердце мое,

Как ты счастлив ― счастливы мы оба,

Как ты грустный ― то и я не засмеюсь,

За тебя, каждый вечер я молюсь:

Да благословит тебя Господь Бог с небес,

Шлет добрую судьбу, и во всем помогает,

А ангел-покровитель зажжет твою звезду,

С Днем Ангела Сергей, я тебя люблю!

Все фото — Pixabay.com

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