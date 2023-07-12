С Петром и Павлом — красивые поздравления с Днем святых Петра и Павла 2023 в стихах и прозе

День Петра и Павла 2023: поздравления с праздником, проза и картинки

День апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля — это главный церковный праздник месяца. Сегодня церковь отмечает День Петра и Павла в память о двух одноименных апостолах. Этот праздник отмечался с большим размахом у наших предков. Традиции на День Петра и Павла разнообразные: рыбная ловля, встреча рассвета и заката, а также помощь нуждающимся. Сегодня можно прочесть молитвы Петру и Павлу в церкви или дома у иконы.

День Петра и Павла 2023: поздравления с праздником

Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

***

С Днем Петра и Павла! Мира тебе и света, достатка и любви, счастья и процветания! Пусть апостолы Петр и Павел берегут твою семью от всякого зла, от плохих мыслей и от болезней. Желаю исполнения всех сокровенных желаний!

***

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

***

Пусть в день святых апостолов Петра и Павла, ваши души будут наполнены Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимания. Берегите дорогих вам людей!

С Днем Петра и Павла: стихи и проза

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

Сегодня день Петра и Павла,

Желаю в благодатный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,

Печали мимо обойдут,

И счастье в дом твой постучится,

А беды адрес не найдут!

***

В день святых Петра и Павла

Пожелаю счастья в дом,

Благодать чтоб согревала,

Везло сказочно во всём!

Пусть заботливо святые

И тебя, и близких всех

Берегут всевышней силой,

Чтобы жизнь не пачкал грех!

Больше по теме: Петра и Павла: приметы, традиции, что нельзя и можно делать

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ