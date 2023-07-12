С Петром и Павлом — красивые поздравления с Днем святых Петра и Павла 2023 в стихах и прозе

День Петра и Павла 2023: поздравления с праздником, проза и картинки
День апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля — это главный церковный праздник месяца. Сегодня церковь отмечает День Петра и Павла в память о двух одноименных апостолах. Этот праздник отмечался с большим размахом у наших предков. Традиции на День Петра и Павла разнообразные: рыбная ловля, встреча рассвета и заката, а также помощь нуждающимся. Сегодня можно прочесть молитвы Петру и Павлу в церкви или дома у иконы.
День Петра и Павла 2023: поздравления с праздником
Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.
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С Днем Петра и Павла! Мира тебе и света, достатка и любви, счастья и процветания! Пусть апостолы Петр и Павел берегут твою семью от всякого зла, от плохих мыслей и от болезней. Желаю исполнения всех сокровенных желаний!
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
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Пусть в день святых апостолов Петра и Павла, ваши души будут наполнены Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимания. Берегите дорогих вам людей!
С Днем Петра и Павла: стихи и проза
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
***
Сегодня день Петра и Павла,
Желаю в благодатный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.
Пусть только доброе случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом твой постучится,
А беды адрес не найдут!
***
В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Благодать чтоб согревала,
Везло сказочно во всём!
Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!
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