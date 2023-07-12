З Петром та Павлом – красиві привітання з Днем святих Петра та Павла 2023 року у віршах та прозі

День Петра і Павла 2023: привітання зі святом, проза і картинки
День апостолів Петра і Павла відзначається 12 липня — це головне церковне свято місяця. Сьогодні церква відзначає День Петра і Павла на згадку про двох однойменних апостолів. Це свято відзначалося з великим розмахом у наших предків. Традиції на День Петра і Павла різноманітні: це рибна ловля, зустріч світанку і заходу сонця, а також допомога нужденним. Сьогодні можна прочитати молитви Петру і Павлу у церкві, або вдома біля ікони.
День Петра і Павла 2023: привітання зі святом
Вітаю з Днем Петра і Павла! Бажаю миру і достатку, добра на життєвому шляху, а також сил, здоров’я, розуміння рідних, хороших думок і хороших справ. І нехай святі апостоли бережуть тебе і твою сім’ю від злих язиків, страшних бід і негод.
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З Днем Петра і Павла! Миру тобі і світла, достатку і любові, щастя і процвітання! Нехай апостоли Петро і Павло бережуть твою сім’ю від усякого зла, від поганих думок і від хвороб. Бажаю виконання всіх потаємних бажань!
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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри і бадьорості духу. Нехай ваші молитви і найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров’я і миру вам і вашим родинам!
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Нехай в день святих апостолів Петра і Павла, ваші душі будуть наповнені Божим миром і благодаттю. Нехай в домі буде достаток і взаєморозуміння. Бережіть дорогих вам людей!
З Днем Петра і Павла: вірші та проза
Сьогодні день Петра і Павла,
Бажаю в благодатний день,
Щоб удача обіймала,
А негаразди втекли геть.
Хай тільки добре трапляє,
Печалі вас повз обійдуть,
І щастя в дім твій завітає,
А біди тебе не знайдуть!
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У день святих Петра та Павла
Побажаю щастя в дім,
Благодать щоб зігрівала,
І завжди щастило всім!
Нехай Петро й Павло святі
І тебе, і близьких всіх
Бережуть своєю силою,
Щоб життя не бруднив гріх!
***
З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ простих —
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
***
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