Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Компот из вишни на зиму: рецепт приготовления пошагово

22.06.2023

Вкус магазинных соков никогда не сравнится с прохладным домашним компотом! Одним из самых полезных справедливо считают компот из вишни. Эта ягода богата витаминами и минералами, а потому должна присутствовать в рационе круглый год. Чтобы наслаждаться ее вкусом даже тогда, когда за окном холодно, стоит уже сейчас приготовить вишневый компот на зиму. Читайте, как сварить компот из вишни в материале от редакции STB.UA.

Рецепт компота из вишни пошагово

компот из вишни рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг вишни
  • 1 л воды
  • 200250 г сахара

Приготовление:

  1. Воду вскипятить, добавить сахар и варить до полного его растворения.
  2. Наполнить стерилизованные банки вишней по плечики и залить получившимся сахарным сиропом. Закрыть крышками.
  3. Установить банки в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Пастеризовать 20 мин.
  4. Снять кастрюлю с огня и дать банкам остыть. Поставить в темное прохладное место на 2 недели.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Компот из черешни на зиму: пошаговый рецепт приготовления

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Компот из вишни на зиму: рецепт
Телеканал СТБ

Что приготовить на завтрак из творога: рецепты от участника «МастерШеф»

 Компот из вишни на зиму: рецепт
Телеканал СТБ

Варенье из вишни: три уникальных рецепта на зиму от участников «МастерШеф»

 Компот из вишни на зиму: рецепт
Телеканал СТБ

Клубничное варенье: рецепт приготовления на зиму от участника «МастерШеф»

 Компот из вишни на зиму: рецепт
Телеканал СТБ

Малосольные огурцы в пакете: рецепт приготовления

 Компот из вишни на зиму: рецепт
Телеканал СТБ

Кабачковая икра на зиму: рецепт приготовления

 Компот из вишни на зиму: рецепт
Телеканал СТБ

Окрошка: 5 рецептов приготовления от участников «МастерШеф»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить