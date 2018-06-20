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Телеканал СТБ / Компот из черешни на зиму: пошаговый рецепт приготовления

Компот из черешни на зиму: пошаговый рецепт приготовления

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Даже в консервированном виде черешня сохраняет свои вкусовые качества и полезные свойства. Именно поэтому многие хозяйки спешат заготовить сочную летнюю ягоду на зиму. Мы уже рассказывали, как приготовить черешневое варенье. А сегодня хотим поделиться рецептом освежающего компота из черешни. Читайте в материале, как сварить компот из черешни!

Приготовление черешневого компота требует минимум усилий и кулинарного опыта. Из указанного количества ингредиентов получится две банки напитка по 2 л.

Пошаговый рецепт компота из черешни

Cherry juice with fresh berries

Вам понадобится:

  • 1,5 кг черешни
  • 350 г сахара
  • 2,5 л воды

Способ приготовления:

  1. Черешню перебрать, очистить от листьев и плодоножек.
  2. В эмалированной кастрюле сварить сироп из сахара и воды.
  3. Стерилизованные банки наполнить черешней до плечиков и залить ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху.
  4. Банки с ягодами и сиропом поместить в широкую кастрюлю с горячей водой и прикрыть крышками. Пастеризовать компот при 80 °С в течение 30 мин. Достать из воды и герметично закатать. Перевернуть вверх дном и дать остыть в таком положении.

Приятного аппетита!

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