Быстрая пасха — быстрый рецепт пасхи

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Самый быстрый рецепт пасхи от Владимира Троцкого

05.04.2023

Светлый праздник Пасхи уже не за горами. В этот день особенно хочется удивить близких собственноручно приготовленным пасхальным куличом. Но ритм жизни с каждым годом ускоряется. Где же найти время, чтобы все успеть? Пошаговый рецепт самой быстрой пасхи от суперфиналиста «МастерШеф»-7 Владимира Троцкого читайте в материале.

быстрая пасха

Ингредиенты:

  • молоко – 1 л
  • дрожжи свежие 50 г
  • сахар 1 кг
  • яйца 10 шт.
  • сливочное масло 400 г
  • мука 3 кг
  • изюм 200 г
  • курага 200 г
  • ванильный сахар 20 г

Больше по теме: Тесто для пасхальных куличей: рецепты пошагово

Приготовление:

  1. Молоко, дрожжи и сахар смешиваем и оставляем на 1015 минут.
  2. Добавляем часть муки и оставляем на 1520 минут.
  3. Делаем опару. Вводим растопленное сливочное масло, 10 желтков и 6 белков и замешиваем тесто. Оставляем на 2530 минут.
  4. Обминаем и добавляем предварительно замоченный изюм и курагу. Оставляем на 10 минут.
  5. Формируем шарики и укладываем в формы. Даем подойти на 2/3 формы.
  6. Выпекаем при температуре 180 градусов 2025 минут. Помним: все духовки разные и время выпекания может меняться.
  7. Вынимаем и даем остыть. Параллельно взбиваем меренгу. 4 белка и 200 граммов сахара. Декорируем куличи.

Приятного аппетита!

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