Быстрая пасха — быстрый рецепт пасхи

Самый быстрый рецепт пасхи от Владимира Троцкого
05.04.2023
Светлый праздник Пасхи уже не за горами. В этот день особенно хочется удивить близких собственноручно приготовленным пасхальным куличом. Но ритм жизни с каждым годом ускоряется. Где же найти время, чтобы все успеть? Пошаговый рецепт самой быстрой пасхи от суперфиналиста «МастерШеф»-7 Владимира Троцкого читайте в материале.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- дрожжи свежие – 50 г
- сахар – 1 кг
- яйца – 10 шт.
- сливочное масло – 400 г
- мука – 3 кг
- изюм – 200 г
- курага – 200 г
- ванильный сахар – 20 г
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Приготовление:
- Молоко, дрожжи и сахар смешиваем и оставляем на 10–15 минут.
- Добавляем часть муки и оставляем на 15–20 минут.
- Делаем опару. Вводим растопленное сливочное масло, 10 желтков и 6 белков и замешиваем тесто. Оставляем на 25–30 минут.
- Обминаем и добавляем предварительно замоченный изюм и курагу. Оставляем на 10 минут.
- Формируем шарики и укладываем в формы. Даем подойти на 2/3 формы.
- Выпекаем при температуре 180 градусов 20–25 минут. Помним: все духовки разные и время выпекания может меняться.
- Вынимаем и даем остыть. Параллельно взбиваем меренгу. 4 белка и 200 граммов сахара. Декорируем куличи.
Приятного аппетита!
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