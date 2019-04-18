Хорошее тесто на пасху – гарантия удачных пасхальных куличей. Выберите один из трех рецептов теста на Пасху, которые мы подобрали для вас.

РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №1

Ингредиенты:

Дрожжи сухие — пачка (30 г)

Теплое молоко — 500 мл

Мука

Сливочное масло топленое — 200 г

Яйца (желтки) — 10 шт.

Сода — щепотка

Соль — 1 ч. л.

Сливки — 150 г

Сахарная пудра — 1 ст.

Изюм — горсть

Цукаты — горсть

Сухофрукты — горсть

Приготовление:

Готовим опару.

Дрожжи разводим небольшим количеством теплого молока. Соединяем теплое молоко, подогретые сливки и немного просеянной муки. Консистенция теста должна получиться, как на оладьи. Тщательно перемешиваем и добавляем разведенные дрожжи. Еще раз перемешиваем и оставляем в теплом месте для брожения. Когда опара увеличится в 2 раза, замешиваем тесто.

Готовим тесто.

Желтки растираем с сахарной пудрой и добавляем в поднявшуюся опару. Осторожно добавляем топленое масло, соду, соль, муку, а также изюм, цукаты, сухофрукты и замешиваем тесто. Даем ему снова подняться, хорошо вымешиваем и выкладываем в форму. Ставим кулич в разогретую до 170 °С духовку. Выпекаем до готовности. Готовность кулича проверяем деревянной палочкой или на вес — готовое изделие будет значительно легче сырого.

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РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №2

Ингредиенты:

Дрожжи прессованные – 25 г

Молоко топленое – 400 г

Масло сливочное – 150 г

Сахар – 200 г

Морковь тертая – 0,5 ст.

Яйца – 2 шт.

Апельсины – 2 шт.

Ванильный сахар – 15 г

Мука по вкусу

Цукаты по вкусу

Изюм по вкусу

Соль по вкусу

Яичный белок (для глазури) – 1 шт.

Сахарная пудра (для глазури) – 3 ст. л.

Приготовление:

Смешиваем дрожжи и теплое молоко (200 мл). Примечание: температура молока должна быть около 30 °С. Добавляем сахар (1 ст. л.), всыпаем муку (3 ст. л.), хорошо перемешиваем и оставляем опару в теплом месте, чтобы дрожжи «проснулись». Когда опара поднимется и покроется пузырьками, она готова. Замешиваем тесто. Снимаем цедру с апельсина. Примечание: срезать нужно только верхний, оранжевый, слой. Белый — горчит. Взбиваем добела яйца с сахаром. Отливаем небольшое количество теплого молока и разводим в нем соль. Вливаем в опару оставшееся молоко, всыпаем порцию муки и перемешиваем. Вливаем молоко с солью, всыпаем еще порцию муки. Добавляем яйца с сахаром и продолжаем всыпать муку. Кладем тертую морковь и апельсиновую цедру. Вливаем растопленное сливочное масло. Примечание: масло должно быть теплым, а не горячим. Выкладываем тесто на рабочую поверхность и, подсыпая понемногу муку, вымешиваем до момента, когда тесто начнет отставать от рук. Совет: не подсыпайте много муки, тесто должно быть очень мягким и эластичным. Выкладываем тесто в кастрюлю, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на час, чтобы оно поднялось. Когда тесто увеличится в объеме в два раза, вмешиваем в тесто изюм. Совет: изюм предварительно нужно запарить в кипятке, чтобы он стал мягким. Делим тесто на три части и выкладываем в смазанные растительным маслом формочки для куличей. Оставляем тесто в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза. Выпекаем куличи в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Готовность кулича проверяем деревянной шпажкой: если она выходит из кулича сухой, он готов. Для украшения кулича белки взбиваем с сахарной пудрой в крутую пену — она должна держать форму и не растекаться. Готовые куличи остужаем, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.

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РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №3

Ингредиенты:

Мука – 1 кг

Масло сливочное – 200 г

Дрожжи «живые» – 30 г

Сахар – 200 г

Молоко – 500 мл

Яйцо – 3 шт.

Яйцо (желтки) – 4 шт.

Изюм по вкусу

Шафран по вкусу

Цукаты по вкусу

Миндаль (молотый) по вкусу

Кардамон (молотый) по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление:

Для опары разводим дрожжи небольшим количеством теплого молока, добавляем столовую ложку сахара, 500 г муки и ставим в теплое место на 3 – 6 часов. Когда опара поднимется и начнет оседать, добавляем остальные ингредиенты и хорошо вымешиваем. Ставим тесто в тепло. Когда оно увеличится в объеме в три раза, тесто снова вымешиваем и раскладываем в смазанные маслом и посыпанные сухариками формочки, заполняя их тестом на треть объема. Формочки с тестом снова оставляем в теплом месте. Когда тесто заполнит практически весь объем, смазываем его яйцом, посыпаем миндалем и цукатами и ставим в разогретую до 200 °С духовку. Выпекаем до готовности. Готовый кулич украшаем сахарной глазурью, цукатами и т. д.

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