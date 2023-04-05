Тісто на паску: найкращі рецепти смачної паски

Тісто для пасок: рецепти покроково
05.04.2023
Гарне тісто – гарантія вдалих великодніх пасок. Виберіть один із трьох рецептів тіста на Великдень, які ми підібрали для вас.
ТІСТО НА ПАСКУ №1
Інгредієнти:
- Дріжджі сухі — пачка (30 г)
- Тепле молоко — 500 мл
- Борошно
- Вершкове масло топлене — 200 г
- Яйця (жовтки) — 10 шт.
- Сода — дрібка
- Сіль — 1 ч. л.
- Вершки — 150 г
- Цукрова пудра — 1 скл.
- Родзинки — жменя
- Цукати — жменя
- Сухофрукти — жменя
Приготування:
Готуємо опару.
- Дріжджі розвести невеликою кількістю теплого молока. З’єднуємо тепле молоко, підігріті вершки і трохи просіяного борошна. Консистенція тіста має вийти, як на оладки. Ретельно перемішуємо і додаємо розведені дріжджі.
- Ще раз перемішуємо і залишаємо в теплому місці для бродіння. Коли опара збільшиться удвічі, замішуємо тісто.
Готуємо тісто.
- Жовтки розтираємо з цукровою пудрою і додаємо опару, що піднялася. Обережно додаємо топлене масло, соду, сіль, борошно, а також родзинки, цукати, сухофрукти і замішуємо тісто. Даємо йому знову піднятися, добре вимішуємо і викладаємо у форму.
- Ставимо паску в розігріту до 170 °С духовку. Випікаємо до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною паличкою або на вагу — готовий виріб буде значно легше за сирий.
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ТІСТО НА ПАСКУ №2
Інгредіенти:
- Дріжджі пресовані – 25 г
- Молоко топлене – 400 г
- Масло вершкове – 150 г
- Цукор – 200 г
- Морква терта – 0,5 скл.
- Яйця – 2 шт.
- Апельсини – 2 шт.
- Ванільний цукор – 15 г
- Борошно за смаком
- Цукати за смаком
- Родзинки за смаком
- Сіль за смаком
- Яєчний білок (для глазурі) – 1 шт.
- Цукрова пудра (для глазурі) – 3 ст. л.
Приготування:
- Змішуємо дріжджі і тепле молоко (200 мл). Примітка: температура молока має бути близько 30 °С
- Додаємо цукор (1 ст. л.), всипаємо борошно (3 ст. л.), добре перемішуємо і залишаємо опару в теплому місці, щоб дріжджі «прокинулися».
- Коли опара підніметься і покриється пухирцями, вона готова. Замішуємо тісто.
- Знімаємо цедру з апельсина. Примітка: потрібно зрізати тільки верхній, помаранчевий, шар. Білий — гіркий.
- Збиваємо до білого кольору яйця з цукром.
- Відливаємо трохи теплого молока, розводимо в ньому сіль.
- Молоко, що залишилося, виливаємо в тісто, всипаємо порцію борошна і перемішуємо.
- Вливаємо молоко з сіллю, всипаємо ще порцію борошна.
- Додаємо яйця з цукром і продовжуємо всипати борошно.
- Кладемо терту моркву і апельсинову цедру.
- Вливаємо розтоплене вершкове масло. Примітка: масло має бути теплим, а не гарячим.
- Викладаємо тісто на робочу поверхню і, потроху підсипаючи борошно, вимішуємо до моменту, коли тісто почне відставати від рук. Порада: не підсипайте багато борошна, тісто має бути дуже м’яким і еластичним.
- Викладаємо тісто в каструлю, накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на годину, щоб воно піднялося.
- Коли тісто збільшиться в об’ємі удвічі, продовжуємо з ним працювати.
- Вмішуємо в тісто родзинки. Порада: родзинки попередньо потрібно запарити в окропі, щоб вони пом’якшали.
- Ділимо тісто на три частини і викладаємо у змазані олією формочки для пасок.
- Залишаємо тісто в теплому місці, щоб воно збільшилося в об’ємі удвічі.
- Випікаємо паски в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Готовність паски перевіряємо дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить з паски сухою, паска готова.
- Для прикрашання паски білки збиваємо з цукровою пудрою в круту піну — вона має тримати форму і не розтікатися.
- Готові паски остуджуємо, прикрашаємо білковою глазур’ю і цукровою посипкою.
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ТІСТО НА ПАСКУ №3
Інгредієнти:
- Борошно – 1 кг
- Масло вершкове – 200 г
- Дріжджі «живі» – 30 г
- Цукор – 200 г
- Молоко – 500 мл
- Яйце – 3 шт.
- Яйце (жовтки) – 4 шт.
- Родзинки за смаком
- Шафран за смаком
- Цукати за смаком
- Мигдаль (мелений) за смаком
- Кардамон (мелений) за смаком
- Сіль за смаком
Приготування:
- Для опари розводимо дріжджі невеликою кількістю теплого молока, додаємо столову ложку цукру, 500 г борошна і ставимо в тепле місце на 3–6 годин.
- Коли опара підніметься і почне осідати, додаємо інші інгредієнти і добре вимішуємо. Ставимо тісто в тепло. Коли воно збільшиться в об’ємі утричі, знову вимішуємо тісто і розкладаємо в змащені маслом і посипані сухарями формочки, заповнюючи їх тістом на третину об’єму.
- Формочки з тістом знову залишаємо в теплому місці. Коли тісто заповнить практично весь об’єм, змащуємо його яйцем, посипаємо мигдалем і цукатами та ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до готовності.
- Готову паску прикрашаємо цукровою глазур’ю, цукатами і т. д.
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