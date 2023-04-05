Швидка паска – швидкий рецепт паски

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Найшвидший рецепт паски від Володимира Троцького

05.04.2023

Світле свято Великодня вже не за горами. Цього дня особливо хочеться здивувати близьких власноруч приготованою паскою. Але ритм життя з кожним роком прискорюється. Де ж знайти час, щоб все встигнути? Покроковий рецепт найшвидшої паски від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

быстрая пасха

Інгредієнти:

  • молоко 1 л
  • дріжджі свіжі 50 г
  • цукор 1 кг
  • яйця 10 шт.
  • вершкове масло 400 г
  • борошно 3 кг
  • родзинки 200 г
  • курага 200 г
  • ванільний цукор 20 г

Більше на тему: Тісто для пасок: рецепти покроково

Приготування:

  1. Молоко, дріжджі і цукор змішуємо і залишаємо на 1015 хвилин.
  2. Додаємо частину борошна і залишаємо на 1520 хвилин.
  3. Робимо опару. Вводимо розтоплене вершкове масло, 10 жовтків і 6 білків і замішуємо тісто. Ми залишаємо на 2530 хвилин.
  4. Обминаємо і додаємо попередньо замочені родзинки і курагу. Залишаємо на 10 хвилин.
  5. Формуємо кульки і вкладаємо у форми. Даємо підійти на 2/3 форми.
  6. Випікаємо за температури 180 градусів 2025 хвилин. Пам’ятаємо: всі духовки різні і час випікання може змінюватися.
  7. Виймаємо і даємо охолонути. Паралельно збиваємо меренгу. 4 білки і 200 грамів цукру. Декоруємо паски.

Смачного!

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