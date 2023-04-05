Швидка паска – швидкий рецепт паски

Найшвидший рецепт паски від Володимира Троцького
05.04.2023
Світле свято Великодня вже не за горами. Цього дня особливо хочеться здивувати близьких власноруч приготованою паскою. Але ритм життя з кожним роком прискорюється. Де ж знайти час, щоб все встигнути? Покроковий рецепт найшвидшої паски від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- молоко – 1 л
- дріжджі свіжі – 50 г
- цукор – 1 кг
- яйця – 10 шт.
- вершкове масло – 400 г
- борошно – 3 кг
- родзинки – 200 г
- курага – 200 г
- ванільний цукор – 20 г
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Приготування:
- Молоко, дріжджі і цукор змішуємо і залишаємо на 10–15 хвилин.
- Додаємо частину борошна і залишаємо на 15–20 хвилин.
- Робимо опару. Вводимо розтоплене вершкове масло, 10 жовтків і 6 білків і замішуємо тісто. Ми залишаємо на 25–30 хвилин.
- Обминаємо і додаємо попередньо замочені родзинки і курагу. Залишаємо на 10 хвилин.
- Формуємо кульки і вкладаємо у форми. Даємо підійти на 2/3 форми.
- Випікаємо за температури 180 градусів 20–25 хвилин. Пам’ятаємо: всі духовки різні і час випікання може змінюватися.
- Виймаємо і даємо охолонути. Паралельно збиваємо меренгу. 4 білки і 200 грамів цукру. Декоруємо паски.
Смачного!
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