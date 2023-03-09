Премьера нового проекта Позивний «Надія»: дата старта на СТБ
С 19 марта на телеканале СТБ состоится премьера нового проекта Позивний «Надія». Истории женщин, чья сила и несокрушимость крепче оружия. Не пропустите выпуски об украинках, которые воюют каждая на своем фронте. Смотрите в 22:00 в воскресенье, 19 марта.
Позивний «Надія» — проект о сильных и несокрушимых женщинах. С началом полномасштабного вторжения их роли в обществе поменялись. Сейчас они не только матери, дочери и жены, но и сильные личности, каждый день приближающие нашу победу. Волонтеры, врачи, педагоги, медийницы и защитницы!
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Вы услышите невероятные истории женщин, которые вдохновят вас и поселят в ваши сердца надежду. Ведущей стала Надежда Матвеева.
Video: Позивний «Надія»: дата премьеры нового проекта на СТБ
Не пропустите премьеру проекта Позивний «Надія» с 19 марта в 22:00 на телеканале СТБ!
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