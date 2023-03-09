Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru

Прем’єра нового проєкту Позивний «Надія»: дата старту на СТБ

09.03.2023

З 19 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового проєкту Позивний «Надія». Історії жінок, чия сила і незламність міцніші за зброю. Не пропустіть випуски про українок, які воюють кожна на своєму фронті. Дивіться о 22:00 у неділю, 19 березня. 

Позивний «Надія»: дата прем'єри нового проєкту на СТБ

Позивний «Надія» — проєкт про сильних і незламних жінок. З початком повномасштабного вторгнення їхні ролі в суспільстві змінилися. Зараз вони не тільки матері, доньки та дружини, а й сильні особистості, які щодня наближають нашу перемогу. Волонтерки, лікарки, освітянки, медійниці та захисниці!

Більше на тему: Starlight Media реалізує стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни та закликає бізнес долучитись

Позивний «Надія»: дата прем'єри нового проєкту на СТБ

Ви почуєте неймовірні історії жінок, які надихнуть вас та вселять у ваші серця надію. Ведучою стала Надія Матвєєва

Video: Позивний «Надія»: дата прем'єри нового проєкту на СТБ

Прем’єра нового проєкту Позивний «Надія». Яка ідея проєкту та коли відбудеться прем'єра проєкту Позивний Надія на СТБ — у матеріалі

Не пропустіть прем’єру проєкту Позивний «Надія» з 19 березня о 22:00 на телеканалі СТБ! 

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати