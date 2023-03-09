Прем’єра нового проєкту Позивний «Надія»: дата старту на СТБ

З 19 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового проєкту Позивний «Надія». Історії жінок, чия сила і незламність міцніші за зброю. Не пропустіть випуски про українок, які воюють кожна на своєму фронті. Дивіться о 22:00 у неділю, 19 березня.

Позивний «Надія» — проєкт про сильних і незламних жінок. З початком повномасштабного вторгнення їхні ролі в суспільстві змінилися. Зараз вони не тільки матері, доньки та дружини, а й сильні особистості, які щодня наближають нашу перемогу. Волонтерки, лікарки, освітянки, медійниці та захисниці!

Більше на тему: Starlight Media реалізує стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни та закликає бізнес долучитись

Ви почуєте неймовірні історії жінок, які надихнуть вас та вселять у ваші серця надію. Ведучою стала Надія Матвєєва.

Video: Позивний «Надія»: дата прем'єри нового проєкту на СТБ Прем’єра нового проєкту Позивний «Надія». Яка ідея проєкту та коли відбудеться прем'єра проєкту Позивний Надія на СТБ — у матеріалі

Не пропустіть прем’єру проєкту Позивний «Надія» з 19 березня о 22:00 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ