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Як вижити, коли тебе вбивають: всеукраинская премьера на СТБ

24.02.2023

Як вижити, коли тебе вбивають — документальный проект со счастливым финалом. Реальная история о том, как 40 обычных людей объединились, чтобы выжить в захваченном врагом Гостомеле. Смотрите всеукраинскую премьеру сегодня, 24 февраля, в 21:00 на СТБ!

Як вижити, коли тебе вбивають: всеукраинская премьера к 24 февраля

Все они – жители нового красивого жилищного комплекса, специалисты самых разных профессий, далеких от войны. Но так было до 24 февраля. Весной 2022 они вместе с детьми были вынуждены прятаться в заброшенном доме. 15 дней без света, тепла, еды и воды. Под постоянными обстрелами и с вооруженным врагом рядом. Их мир взорвали, а их самих круглосуточно держали под прицелом. 40 незнакомцев объединены общей целью выбраться живыми. И они делают все, чтобы спасение, которое в тех условиях казалось невозможным, произошло.

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Проект создан Объединением Украинских Продюсеров, снимающим кино о причинах, ходе и выводах войны россии против Украины. По словам создателей, проект построен как «инструкция по выживанию»: 10 правил, дающих шанс абсолютно неподготовленным людям выжить в экстремальных условиях войны. В программе использованы кадры из личных архивов героев.

Юлия Федец, автор идеи и креативная продюсер фильма «Як вижити, коли тебе вбивають»: «Эта документалистика относится к тем, что убеждают: реальность страшнее воображения. Я восхищаюсь всеми героями фильма. Выжить в условиях, в которые они были поставлены, это феноменальный успех. Они сделали это благодаря себе, своим человеческим качествам, чертам характера, правильным решениям и действиям. Через что  пришлось пройти этой группе людей? Как ситуация изменила их? Что герои поняли о себе и других и, наконец, помогло группе остаться в живых — на эти вопросы мы ищем ответы. Чтобы понять, как выжить, когда тебя убивают».

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Продюсер проекта и соучредитель Объединения Украинских Продюсеров Владимир Бородянский отмечает, что их темы логически следуют за развитием событий в Украине. Первые фильмы ОУП освещали начало войны, теперь внимание документалистов перешло к этапу жизни рядом с вооруженным врагом, который может убить тебя просто так просто потому, что ему захочется. Это снова — об исследовании человеческой природы, ее высотах и глубинах, поведении, мыслях и чувствах людей в предельном состоянии.

Автор идеи и креативный продюсер проекта — Юлия Федец

Исполнительный продюсер — Илона Шнейдер

Режиссеры — Антон Щербаков, Екатерина Лысенко

Сценаристки — Виктория Мухина, Юлия Федец

Оператор – Дмитрий Плюта

Продюсеры – Владимир Бородянский, Виктор Мирский.

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