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Як вижити, коли тебе вбивають: всеукраїнська прем’єра на СТБ

24.02.2023

Як вижити, коли тебе вбивають — документальний проєкт зі щасливим фіналом. Реальна історія про те, як 40 звичайних людей об’єдналися, аби вижити в захопленому ворогом Гостомелі. Дивіться всеукраїнську прем’єру сьогодні, 24 лютого, о 21:00 на СТБ!

Як вижити, коли тебе вбивають: всеукраїнська прем’єра до 24 лютого

Всі вони — мешканці нового красивого житлового комплексу, фахівці самих різних професій, далеких від війни. Але так було до 24 лютого. Весною 2022 року вони разом з дітьми були вимушені ховатися у покинутому будинку. 15 днів без світла, тепла, їжі та води. Під постійними обстрілами і з озброєним ворогом поруч. Їхні світ висаджували в повітря, а їх самих цілодобово тримали під прицілом. 40 незнайомців об’єднані спільною метою — вибратись живими. І вони роблять все, аби порятунок, який в тих умовах здавався неможливим, стався.

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Проєкт створено Об’єднанням Українських Продюсерів, що знімає кіно про причини, хід і висновки війни росії проти України. За словами творців, проєкт побудований як «інструкція з виживання»: 10 правил, що дають шанс абсолютно непідготовленим людям вижити в екстремальних умовах війни. У програмі використано кадри з особистих архівів героїв.

Юлія Федець, авторка ідеї та креативна продюсерка фільму «Як вижити, коли тебе вбивають»: «Ця документалістика належить до тих, що переконують: реальність страшніша за уяву. Я захоплююся всіма героями фільму. Вижити в умовах, в які вони були поставлені, це — феноменальний успіх. Вони зробили це завдяки собі, своїм людським якостям, рисам характеру, правильним рішенням і діям. Через що довелося пройти цій групі людей? Як ситуація змінила їх? Що герої зрозуміли про себе та інших і, нарешті, що допомогло групі залишитись живими — на ці запитання ми шукаємо відповіді. Щоб зрозуміти, як вижити, коли тебе вбивають».

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Продюсер проєкту і співзасновник Об’єднання Українських Продюсерів Володимир Бородянський зауважує, що їхні теми логічно йдуть за розвитком подій в Україні. Перші фільми ОУП висвітлювали початок війни, тепер увага документалістів перейшла до етапу життя поряд з озброєним ворогом, яким може вбити тебе просто так, просто тому, що йому захочеться. Це знову — про дослідження людської природи, її висот і глибин, поведінки, думок і почуттів людей у граничному стані.  

Авторка ідеї та креативна продюсерка проєкту — Юлія Федець

Виконавча продюсерка — Ілона Шнейдер

Режисери — Антон Щербаков, Катерина Лисенко

Сценаристки — Вікторія Мухіна, Юлія Федець

Оператор — Дмитро Плюта

Продюсери — Володимир Бородянський, Віктор Мірський.

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