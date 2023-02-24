Лють дозволяє мені дихати: премьера документального проекта к 24 февраля

«Лють дозволяє мені дихати»: отыскать смыслы во время величайших жизненных катастроф

«Лють дозволяє мені дихати» — документальный проект о поиске человеком личных смыслов во время величайших жизненных катастроф. Создано Объединением украинских продюсеров (ОУП). Рассказ построен на истории Ксении Каян – одной из героинь другой ленты ОУП «Мариуполь. Неутраченная надежда» из цикла «А потом пришли братья». Смотрите всеукраинскую премьеру сегодня, 24 февраля, в 22:00 на СТБ!

«Когда мы записывали интервью для «Неутраченной надежды», то сразу поняли, что история Ксении больше, чем то, что может вместить рассказ о вторжении российских оккупантов, — говорит Максим Литвинов, автор идеи и режиссер проекта. – Внутри героини есть внутренний огонь, который и раздувает золу ее горя, но и дает ей энергию борьбы за жизнь. Сейчас украинцы борются с внешним врагом, но после победы для многих наступит время борьбы с врагом внутренним — посттравматическим синдромом».

Ксения повествует о жизни в Мариуполе в первый месяц вторжения, когда российские захватчики уничтожали город всеми возможными способами. Горожане скрывались от ракетных и авиаударов в подвалах домов, школ, в подвале драматического театра (и мы знаем, как это трагически закончилось). Ксения вместе с несколькими сотнями гражданских пряталась в подвале филармонии. Она провела там много дней и вспоминает это состояние так: «Мы там были не людьми, мы были… организмы».

Во время очередной атаки на Мариуполь Ксения Каян потеряла сына Богдана. И больше не знала как, а главное, для чего жить дальше. Держаться за жизнь ей помогает ярость.

История Ксении Каян – это исследование чувств человека с посттравматическим синдромом. Смыслы и эмоции, помогающие героине держаться, борьба за будущее. Авторы проекта считают, что «Лють дозволяє мені дихати» может придать силы многим украинцам в их собственной жизни.

Автор идеи и режиссер – Макс Литвинов

Шеф-редактор — Тала Пристаецкая

Журналистка – Наталья Кружилина

Оператор-постановщик – Юрий Сметанин

Продюсеры – Объединение Украинских Продюсеров (ОУП), Владимир Бородянский.

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