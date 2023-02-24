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«Лють дозволяє мені дихати»: відшукати сенси під час найбільших життєвих катастроф

24.02.2023

«Лють дозволяє мені дихати» — документальний проєкт про пошук людиною особистих сенсів під час найбільших життєвих катастроф. Створено Об’єднанням українських продюсерів (ОУП). Розповідь побудовано на історії Ксенії Каян — однієї з героїнь іншої стрічки ОУП «Маріуполь. Невтрачена надія» з циклу «А потім прийшли браття». Дивіться всеукраїнську прем’єру сьогодні, 24 лютого, о 22:00 на СТБ!

Лють дозволяє мені дихати: прем'єра документального проєкту до 24 лютого

«Коли ми записували інтерв’ю для “Невтраченої надії”, то відразу зрозуміли, що історія Ксенії — більша, ніж те, що може вмістити розповідь про вторгнення російських окупантів, — говорить Максим Литвинов, автор ідеї та режисер проєкту. — Всередині героїні є внутрішній вогонь, який і роздмухує золу її горя, але і дає їй енергію боротьби за життя. Зараз українці борються з ворогом зовнішнім, але після перемоги для багатьох настане час боротьби з ворогом внутрішнім — посттравматичним синдромом».

Лють дозволяє мені дихати: прем'єра документального проєкту до 24 лютого

Ксенія розповідає про життя у Маріуполі в перший місяць вторгнення, коли російські загарбники знищували місто всіма можливими способами. Містяни ховалися від ракетних та авіаударів у підвалах будинків, шкіл, у підвалі драматичного театру (і ми знаємо, як трагічно це закінчилося). Ксенія разом із кількома сотнями цивільних ховалася у підвалі філармонії. Вона провела там багато днів і згадує цей стан так: «Ми там були не людьми, ми були… організми».

Під час чергової російської атаки на Маріуполь Ксенія Каян втратила сина Богдана. І більше не знала як, а головне — для чого жити далі. Триматися за життя їй допомагає лють.

Лють дозволяє мені дихати: прем'єра документального проєкту до 24 лютого

Історія Ксенії Каян — це дослідження почуттів людини з посттравматичним синдромом. Смисли та емоції, які допомагають героїні триматися, її боротьба за майбутнє. Автори проєкту вважають, що «Лють дозволяє мені дихати» може надати сили багатьом українцям у їхньому власному житті.

Автор ідеї та режисер — Макс Литвинов

Шеф-редакторка — Тала Пристаєцька

Журналістка — Наталія Кружиліна

Оператор-постановник — Юрій Сметанін

Продюсери — Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП), Володимир Бородянський.

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