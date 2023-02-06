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Starlight Media розпочинає підготовку до зйомок “Перевізниці” разом з Gaumont

06.02.2023

Німецька філія легендарної французької студії Gaumont – найстарішої з діючих кінопродюсерських компаній – залучена до співфінансування та ко-продакшну серіалу «Перевізниця» українського шоуранера Євгена Туніка. Кастинг розпочато. Про подальші угоди, які розширять дистрибуцію проекту по всьому світу, Starlight Media та Gaumont оголосять незабаром.

Starlight Media розпочинає підготовку до зйомок “Перевізниці”

10-серійний драматичний серіал розповідає історію Лідії, українки та професійної психологині, життя якої перевертається з ніг на голову, коли в лютому 2022 року починається повномасштабна війна. В час коли мільйони українців вимушені залишати свої домівки, вона приймає рішення залишитись та стати перевізницею для людей, що прямують до більш безпечних місць чи шукають коханих. Автомобіль Лідії стає місцем безпеки, а кожна поїздка — сеансом терапії, в якій вона допомагає пасажирам розповісти про свої страхи, надії та мрії, перш ніж вони дістануться до місця призначення. 

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Євген Тунік, шоураннер “Перевізниці”: “Я вірю, що ця історія знайде відгук в серцях багатьох українців. Вона відображає переживання всіх, хто вимушено залишав дім, тих хто намагався дістатися до близьких в інші міста, шукав коханих, продовжував робити свою справу та допомагати іншим в час війни. Ми впевнені що в нашого проекту не тільки національний, а і міжнародний потенціал. Успіх проекту на пітчингах Berlin Series Festival, а також минулорічному EBU (European Broadcast Union) чітко підтверджує міжнародний інтерес і ринковий потенціал серіалу. І ми, безумовно, дуже вдячні нашому фінансовому та продакшн-партнеру Gaumont разом з яким ми створюємо цю історію. Наразі ми плануємо виробництво з розумінням того, що цю українську історію побачить як наш місцевий глядач, так і широка аудиторія в Європі та за її межами!”.  

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Наразі творці вже знаходяться на етапі кастингу та підготовки до виробництва. Прем’єра серіалу відбудеться в ефірі телеканалу СТБ. 

Катерина Шевелюк, генеральна продюсерка серіального виробництва СТБ: “ СТБ за своєю місією — канал, що підтримує, надихає та розповідає про роль сучасної жінки. Ми знаємо, що в найскладніший час українки стали на захист своїх сімей та країни, багато з них отримали нові ролі — професійні та суспільні. Про життя такої жінки під час війни, зокрема, і розповідає наша “Перевізниця”. Ця драма має велику місію розповіді про нашу сучасну національну історію, через особисті переживання та виклики знайомі більшості з нас. Ми з гордістю творимо і покажемо цей продукт в нашому ефірі та продовжимо роботу заради найширшої її дистрибуції”.

 Starlight Media продовжує активну роботу над розвитком напрямку ко-продукції та міжнародної дистрибуції. Так, крім “Перевізниці” група вже працює над предпродакшном ще декількох серіалів, що здобули підтримку іноземних партнерів та будуть анонсовані незабаром. 

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