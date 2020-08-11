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«Швабра»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях детективного сериала на телеканале СТБ

11.08.2020

Во вторник в 20:15 в эфир СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Швабра». Два следующих эпизода познакомят зрителей с новыми приключениями героев и удивят любителей острых детективов своим необычным сюжетом. Что ждет зрителей в 3 и 4 сериях сериала «Швабра», читайте в нашем материале.

В 3 и 4 сериях сериала «Швабра» вы узнаете:

  • На какой безумный поступок решится гениальный математик Анна Николаевна?
  • Кто попытается спасти жизнь молодой учительницы?
  • И чем обернется опасная игра учительницы по прозвищу Швабра?

Смотрите сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:00 и 21:00 на телеканале СТБ.

Video: «Швабра»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях детективного сериала на телеканале СТБ

Сериал Швабра - 3, 4 серии от 28 января 2020. Описание, сюжет 3 серии, 4 серии Швабра - что будет в фильме Швабра 10.08.2020

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