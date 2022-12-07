Стинг просит мир помочь Украине пережить сложную зиму

Легендарный британский певец и композитор Стинг призвал мир помочь украинцам в борьбе с российской агрессией. Артист подчеркнул, что из-за российского вторжения миллионы украинцев остаются без тепла, воды и света и попросил поддержать сбор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative. Больше — в материале STB.UA.

«Зима пришла в Англию, но также началась и в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшим сражением в этой войне. Каждый доллар имеет значение. В этом году подарите тепло для украинцев», — сказал артист в видеосверении подписчикам в Instagram.

«Подарить тепло» можно благодаря сбору на сайте Renew Democracy Initiative. Все желающие могут донатировать и профинансировать украинское производство спальных мешков, готовой пищи MRE (meal-ready-to-eat) и мобильные водоочистные установки. Организация уже выделила более 4 млн. долларов на обеспечение тепла, чистой воды и горячей пищи для пострадавших от российской агрессии украинцев.

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«RDI гордится и радуется партнерству со Стингом, чтобы поддержать украинский народ перед лицом ужасающих нападений россии. Украина борется от имени всего свободного мира, и по меньшей мере, что мы можем сделать, это убедиться, что у них есть поставки, необходимые для того, чтобы пережить зиму», — отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

Renew Democracy Initiative — американская некоммерческая организация, продвигающая и защищающая либеральную демократию в США и во всем мире. С первого дня полномасштабного вторжения RDI помогает Украине на гуманитарном и информационном фронтах. За 9 месяцев войны организация отстроила более 50 модульных домов в Мукачево, профинансировала изготовление 4400 бронежилетов 1 класса для служб экстренного реагирования (медиков, пожарных и т.п.) и выделила более 7 млн долларов в поддержку Украины.

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