Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru

Стінг просить світ допомогти Україні пережити складну зиму

07.12.2022

Легендарний британський співак і композитор Стінг закликав світ допомогти українцям у боротьбі з російською агресією. Артист наголосив, що через російське вторгнення мільйони українців залишаються без тепла, води і світла та попросив підтримати збір американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative. Більше — в матеріалі STB.UA.

Стінг просить світ допомогти Україні пережити складну зиму

«Зима прийшла в Англію, але також вона почалася і в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою в цій війні. Кожен ваш долар має значення. Цього року подаруйте тепло для українців», — сказав артист у відеозверенні до підписників в Instagram.

«Подарувати тепло» можна завдяки збору на сайті Renew Democracy Initiative. Усі охочі можуть зробити донат та профінансувати українське виробництво спальних мішків, готової їжі MRE (meal-ready-to-eat) та мобільні водоочисні установки. Організація вже виділила понад 4 млн долларів на забезпечення тепла, чистої води та гарячої їжї для постраждалих від російської агресії українців. 

Більше на тему: Як українцям отримати компенсацію від Європейського суду

«RDI пишається і радіє партнерству зі Стінгом, щоб підтримати український народ перед обличчям жахливих нападів росії. Україна бореться від імені всього вільного світу, і щонайменше, що ми можемо зробити, це переконатися, що вони мають поставки, необхідні для того, щоб пережити зиму», — зазначив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

Renew Democracy Initiative — американська некомерційна організація, яка просуває та захищає ліберальну демократію в США та в усьому світі. Від першого дня повномасштабного вторгененя RDI допомогає україні на гуманітарному та інформаційному фронтах. За 9 місяців війни організація відбудували понад 50 модульних будинків у Мукачево, профінансувала виготовлення 4400 бронежилетів 1 класу для служб екстреного реагування (медиків, пожежників тощо) та виділила більше 7 млн доларів на підтримку України. 

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Телеканал СТБ

Сліпа
Телеканал СТБ

Сліпа
Телеканал СТБ

Сліпа
Телеканал СТБ

Сліпа

 Стінг просить світ допомогти Україні пережити складну зиму
Телеканал СТБ

Макіяж на Новий рік 2023: варіанти вечірнього макіяжу
Телеканал СТБ

Сліпа
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати