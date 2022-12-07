Стінг просить світ допомогти Україні пережити складну зиму

Легендарний британський співак і композитор Стінг закликав світ допомогти українцям у боротьбі з російською агресією. Артист наголосив, що через російське вторгнення мільйони українців залишаються без тепла, води і світла та попросив підтримати збір американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative. Більше — в матеріалі STB.UA.

«Зима прийшла в Англію, але також вона почалася і в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою в цій війні. Кожен ваш долар має значення. Цього року подаруйте тепло для українців», — сказав артист у відеозверенні до підписників в Instagram.

«Подарувати тепло» можна завдяки збору на сайті Renew Democracy Initiative. Усі охочі можуть зробити донат та профінансувати українське виробництво спальних мішків, готової їжі MRE (meal-ready-to-eat) та мобільні водоочисні установки. Організація вже виділила понад 4 млн долларів на забезпечення тепла, чистої води та гарячої їжї для постраждалих від російської агресії українців.

Більше на тему: Як українцям отримати компенсацію від Європейського суду

«RDI пишається і радіє партнерству зі Стінгом, щоб підтримати український народ перед обличчям жахливих нападів росії. Україна бореться від імені всього вільного світу, і щонайменше, що ми можемо зробити, це переконатися, що вони мають поставки, необхідні для того, щоб пережити зиму», — зазначив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

Renew Democracy Initiative — американська некомерційна організація, яка просуває та захищає ліберальну демократію в США та в усьому світі. Від першого дня повномасштабного вторгененя RDI допомогає україні на гуманітарному та інформаційному фронтах. За 9 місяців війни організація відбудували понад 50 модульних будинків у Мукачево, профінансувала виготовлення 4400 бронежилетів 1 класу для служб екстреного реагування (медиків, пожежників тощо) та виділила більше 7 млн доларів на підтримку України.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ