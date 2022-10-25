Любовный гороскоп на октябрь 2022: предсказания по знакам зодиака

Любовный гороскоп на октябрь 2022 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова
Читайте астрологический прогноз в сфере любовных отношений на октябрь 2022 года. Что ждет представителей каждого знака зодиака в личной жизни в октябре — узнайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова.
Тельцы
Семейным тельцам в этом месяце стоит внимательнее относиться к своему партнёру. Ваша холодностью и отстранённость может стать причиной конфликтов.
Близнецы
В этом месяце одиноким сердцам звёзды сулят перспективные знакомства. Но не стоит торопить события. Ваша напористость может отрицательно сказаться на развитии отношений с потенциальным партнёром.
Раки
Октябрь для Раков — прекрасный период, чтобы уладить давние разногласия с любимым человеком. Сейчас вам с партнёром, как никогда, легко будет найти общий язык.
Львы
В этот период Львы окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому есть большая вероятность новых романтических знакомств. Но вот семейным представителям знака стоит быть осторожнее. Сейчас не лучший период, чтобы испытывать отношения ревностью.
Девы
В этот период семейным Девам звёзды сулят гармонию в сфере личных отношений. Вы с любимым человеком будете на одной волне. Самое время обсудить дальнейшие совместные планы.
Весы
В этот период Весам стоит быть сдержаннее в плане критики и замечаний по отношению к партнёру. Ссора и без того может разгореться от малейшей искры. А потому не стоит создавать дополнительные поводы.
Скорпионы
В этот период замкнутость Скорпионов может стать главной причиной конфликтов в отношениях. Не стоит забывать, что ваш партнёр не умеет читать мысли. Лучший рецепт, чтобы избежать обид и недопонимания — чаще говорить по душам с любимым человеком.
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Стрельцы
В этот период звёзды сулят одиноким Стрельцам начало нового романа. Главное при этом — быть оптимистичнее. Не стоит постоянно оглядываться прошлый неудачный опыт и программироваться себя на неудачу. Помните, что вы сами задаёте настрой отношениям.
Козероги
Упрямство Козерогов в этот период может достичь своего пика и стать главным камнем преткновения в общении с партнёром. Чтобы избежать затяжных конфликтов, старайтесь чаще уступать любимому человеку.
Водолеи
В этот период одинокие Водолеи могут задуматься о том, чтобы возобновить отношения с бывшей пассией. Но не стоит поддаваться ностальгическому настроению, чтобы избежать новых разочарований. К тому же ваша судьба — на горизонте. Стоит внимательнее присмотреться.
Рыбы
В этот период звёзды сулят семейным Рыбам романтические сюрпризы. Вполне возможно, что партнёр порадует вас нежданным, но очень приятным подарком.
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