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Когда Украина переводит часы на зимнее время в 2022 году

04.10.2022

В ночь на 30 октября 2022 Украина официально переходит на зимнее время. В 4 утра 30 октября стрелки часов переводят на один час назад. Следующие сутки в выходной день «увеличивается» на час. Как влияет на здоровье перевод часов и как к нему готовиться ― читайте в материале STB.UA.

Когда переводят часы в Украине на зимнее время в 2022

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В Украине дважды в год переводят часы ― для экономии электроэнергии и по традиции соответствия биологическому времени календарному ― зимой светает позже, а темнеет раньше, чем летом. Кроме того, в Григорианском календаре этот час «гуляет» в течение года.

Когда переход на зимнее время в Украине 2022

Традиционно часы в Украине на зимнее время переводятся в последнее воскресенье октября. Стрелки переводят на час назад в 4:00. Соответственно, в 2022 году их предстоит перевести с 29 на 30 октября в 04:00.

В электронных устройствах производители устанавливают такой перевод времени по умолчанию и приборы автоматически переводят время, а вручную нужно изменить его на механических часах и приборах, не подключенных к интернету.

Однако перевод времени приводит не только к дискомфорту из-за механических действий по изменению в планах, но и может вредить здоровью, если к этому не подготовиться правильно.

Переход на зимнее время ― влияние на организм и как правильно готовиться

  • Смена циркадных режимов (биологического «часа» человека) может спровоцировать сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, увеличить вероятность инфарктов.
  • Стресс возникает от изменения режима и недостатка сна. Эмоционально чувствительным людям следует следить за своим здоровьем и готовиться заранее.
  • Ухудшение концентрации из-за изменения режима дня влияет на внимательность людей. По статистике сразу после перевода часов увеличивается количество травм и ДТП. Чтобы самостоятельно ввести себя в ресурс, утром необходимо успевать сделать разминку для мышц после подъема и запускать организм умеренно сытным завтраком. Противопоказано выходить из дома, еще не проснувшись, это ухудшит состояние.
  • Чтобы правильно подготовиться к переводу часов, необходимо за неделю-две до этого начать постепенно менять время подъема утром и отход ко сну вечером, а также все ритуалы, связанные с этим. В марте — на 15-20 минут раньше, а в октябре — позже обычного. Важно больше находиться на свежем воздухе, проветривать помещение – это улучшит насыщение кислородом мозга. Такие меры следует продолжать, пока вы не сместите биологические часы на час в нужном направлении. Эти рекомендации подходят как для взрослых, так и детей.

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ФОТО ― Pexels.com

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