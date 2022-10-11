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Нова Пошта, Приют

11.10.2022

Помощь имеет разные воплощения. Сегодня особый день, когда представители Фонда Хвостатая Банда грузят корм для животных. Значит, сегодня будет радость! В этом приюте в Киевской области более четырехсот животных. До сих пор здесь одолевают последствия мартовских обстрелов. Кроме кошек и собак здесь обитают еще и лисичка, енот и лошади, всегда вызывающие повышенное внимание гостей. Так что помощь всегда нужна. И дарить свое тепло, говорят сотрудники Новой Почты, это как маленький праздник.

Video: Нова Пошта, Приют


Помощь имеет разные воплощения. Сегодня особый день, когда представители Фонда Хвостатая Банда грузят корм для животных. Значит, сегодня будет радость!

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