Нова Пошта, Приют

Помощь имеет разные воплощения. Сегодня особый день, когда представители Фонда Хвостатая Банда грузят корм для животных. Значит, сегодня будет радость! В этом приюте в Киевской области более четырехсот животных. До сих пор здесь одолевают последствия мартовских обстрелов. Кроме кошек и собак здесь обитают еще и лисичка, енот и лошади, всегда вызывающие повышенное внимание гостей. Так что помощь всегда нужна. И дарить свое тепло, говорят сотрудники Новой Почты, это как маленький праздник.