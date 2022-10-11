Нова Пошта, Притулок

Допомога має різні втілення. Сьогодні особливий день, коли представники Фонду Хвостата Банда вантажать корм для тварин. Значить сьогодні буде радість! У цьому притулку на Київщині більше чотирьохсот тварин. І досі тут долають наслідки березневих обстрілів. Окрім котів та собак тут мешкають ще й лисичка, єнот та коні, які завжди викликають підвищену увагу гостей. Тож допомога завжди потрібна. І дарувати своє тепло, кажуть співробітники Нової Пошти, це як маленьке свято.