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Нова Пошта, Притулок

11.10.2022

Допомога має різні втілення. Сьогодні особливий день, коли представники Фонду Хвостата Банда вантажать корм для тварин. Значить сьогодні буде радість! У цьому притулку на Київщині більше чотирьохсот тварин. І досі тут долають наслідки березневих обстрілів. Окрім котів та собак тут мешкають ще й лисичка, єнот та коні, які завжди викликають підвищену увагу гостей. Тож допомога завжди потрібна. І дарувати своє тепло, кажуть співробітники Нової Пошти, це як маленьке свято.

Video: Нова Пошта, Притулок


Допомога має різні втілення. Сьогодні особливий день, коли представники Фонду Хвостата Банда вантажать корм для тварин. Значить сьогодні буде радість!

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