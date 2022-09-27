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Нова Пошта, співпраця з Фондом Шабанова

27.09.2022

Сьогодні тут складають імпровізовані аптечки з найнеобхіднішими ліками для людей на окупованих територіях. А пів року тому все розпочалось з медикаментів від хвороб щитоподібної залози та цукрового діабету, коли кожна пачка була на вагу золота. Тож розшуками та доставленням, зокрема, вирішили опікуватись Благодійний Фонд Андрія Шабанова «Ти не один», а згодом долучилась й Нова Пошта.

Video: Нова Пошта, співпраця з Фондом Шабанова


Благодійний Фонд Андрія Шабанова «Ти не один» та Нова Пошта доставляють аптечки з найнеобхіднішими ліками для людей на окупованих територіях: дивитись онлайн сюжет рубрики "Добрі історії" від 27.09.2022 на сайті СТБ

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