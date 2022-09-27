Нова Пошта, сотрудничество с Фондом Шабанова
27.09.2022
Сегодня здесь составляют импровизированные аптечки с самым необходимым лекарством для людей на оккупированных территориях. Полгода назад все началось с медикаментов от болезней щитовидной железы и сахарного диабета, когда каждая пачка была на вес золота. Поэтому розысками и доставкой, в частности, решили заботиться Благотворительный Фонд Андрея Шабанова «Ти не один», а впоследствии присоединилась и Нова Пошта.
Video: Нова Пошта, сотрудничество с Фондом Шабанова
Благотворительный Фонд Андрея Шабанова «Ти не один» и Нова Пошта доставляют аптечки с самым необходимым лекарством для людей на оккупированных территориях: смотреть онлайн сюжет рубрики "Хорошие истории" от 27.09.2022 на сайте СТБ