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Нова Пошта, сотрудничество с Фондом Шабанова

27.09.2022

Сегодня здесь составляют импровизированные аптечки с самым необходимым лекарством для людей на оккупированных территориях. Полгода назад все началось с медикаментов от болезней щитовидной железы и сахарного диабета, когда каждая пачка была на вес золота. Поэтому розысками и доставкой, в частности, решили заботиться Благотворительный Фонд Андрея Шабанова «Ти не один», а впоследствии присоединилась и Нова Пошта.

Video: Нова Пошта, сотрудничество с Фондом Шабанова


Благотворительный Фонд Андрея Шабанова «Ти не один» и Нова Пошта доставляют аптечки с самым необходимым лекарством для людей на оккупированных территориях: смотреть онлайн сюжет рубрики "Хорошие истории" от 27.09.2022 на сайте СТБ

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