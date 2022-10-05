Финансовый гороскоп на октябрь 2022 по знакам зодиака

Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года

Читайте финансовый гороскоп для каждого знака зодиака на октябрь 2022 от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

Середина осени для Овнов — время новых начинаний в финансовой сфере. Представители знака легко смогут достичь поставленных целей. Главное при этом — чаще прислушиваться к внутреннему голосу и реже к пессимистическим советам окружающих.

Тельцы

В октябре звёзды сулят Тельцам финансовую прибыль. Представители знака смогут отыскать новые возможности заработка и улучшить свое финансовое благосостояние.

Близнецы

В этот период у Близнецов возможны внезапные незапланированное траты. А потому звёзды советуют экономное распоряжаться средствами, чтобы быть готовым к любому повороту событий.

Раки

Не стоит переживать, если ваши финансовые ожидания в начале месяца не подтвердятся. Звёзды советуют набраться терпения. Уже к середине октября приложенные усилия и труд принесут хорошую финансовую отдачу.

Львы

В этот период Львы будут склонны к спонтанным покупкам и необдуманным тратам. Чтобы сохранить баланс в финансовой сфере, старайтесь не поддаваться порывам и отправляйтесь за покупками с заранее продуманным планом, строго ему следуя.

Девы

Этот месяц для Дев не лучшее время, чтобы планировать большие приобретения. Есть большая вероятность, что капиталовложения не оправдают ваших ожиданий. Но в плане увеличения доходов месяц будет удачным. Звезды сулят представителям знака выгодные предложения.

Весы

В этот период Весам стоит быть внимательнее к новым людям в их жизни. В окружении представителей знака может появиться человек, который попытается улучшить свое благосостояние за счёт Весов.

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Скорпионы

Этот месяц — благоприятное время, чтобы усиленно потрудиться. Сейчас звезды сулят вам не только карьерный рост но и хорошую финансовую прибыль. Не упустите такую возможность!

Стрельцы

Начало октября порадует Стрельцов неожиданной прибылью. Хороший деньги могут принести те ваши начинания, которые заведомо казались убыточными.

Козероги

В этот период звёзды настойчиво рекомендуют Козерогам не экономить на своем здоровье. Не забывайте, что ложка дорога к обеду. И предупредить недуг гораздо легче и дешевле, чем справляться с его последствиями.

Водолеи

Не стоит высматривать удачную возможность, чтобы улучшить свое материальное благополучие. Этот шанс вы можете создать сами, собственной активностью и вовлеченностью в работу. А потому главный совет звёзд: не ждать, а действовать!

Рыбы

Середина осени порадует Рыб возвращениям старых долгов, о которых вы даже успели забыть. Но как бы там ни было, ввязываться в подобную авантюру снова не стоит. Звёзды советуют говорить чёткое «нет», если речь идёт о деньгах взаймы. Особенно для тех, кто не в силах правильно спланировать свой бюджет.

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