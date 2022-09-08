Собрал более 150 млн на нужды армии: Игорь Лаченков о закрытых сборах за считанные дни

Ведущая «Вікна-новини» Яна Брензей пообщалась с уже известным блогером Игорем Лаченковым, собравшим более 150 млн гривен на нужды армии. В эфире «Єдиних новин» Игорь рассказал, что именно мотивирует его подписчиков. А также, как ему удается закрывать крупные денежные сборы за считанные дни на нужды ВСУ. Интервью читайте в материале.

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Автор телеграмм-канала «Лачен пише» Игорь Лаченков помогал собирать деньги Фонду Сергея Притулы на народные байрактары. Чуть ли не каждую неделю блогер организовывает сборы, на которых почти всегда удается собирать миллионы гривен.

«Использую даты и события, чтобы объединились люди. Последний сбор был связан с Херсоном, потому что энергию людей следует направлять в определенное русло. Также сбор был в День Независимости», — рассказывает Игорь.

Важно отметить, что автор призывает задонатить небольшие суммы. Более того, отмечает, что каждые 6 гривен очень важны. А вот 24 августа Игорь предложил подписчикам отправить по 24 гривны.

«Смысл в том, чтобы маленькими суммами объединить людей. Чтобы все донатили и собирали одну крупную сумму. Чтобы это не было экономическим напряжением, а историей про объединение», — говорит блогер.

С 24 февраля Лаченков собрал более 150 млн. И вот как он пришел к идее организовывать такое сборы: «Всегда нужно было что-то кому-то. Начинал с маленького, а переросло в то, что есть сейчас».

Следует отметить, что до войны на канал Лачена было подписано около 60 тысяч человек. Сегодня за Игорем следят более 800 тысяч подписчиков. И это количество каждый день только растет.

«Свой канал я веду от первого лица, если можно так сказать. Освещаю новости, пишу свои мысли. Он эмоционален, без цензуры. Это новостной контент. Там и занимаюсь сборами. Твиттер я использую для распространения информации на западную аудиторию. В Твиттере много иностранных политиков, журналистов. Там очень легко «запушить» какую-то тему, освещать событие, чтобы оно появилось в иностранных издательствах. Из последнего результата работы в твиттере — WizzAir отменил полеты по рейсу Дубай-Москва. В целом, когда россия совершает любой террористический акт — мы освещаем это и делаем максимальный ретвит. Потом это подхватывают иностранные журналисты и политики…», — рассказал автор.

А вот после победы Украины Лаченков обязательно продолжит вести свой канал. Говорит, что после войны будет еще много работы. А в ближайшее время стоит готовиться к сентябрьскому сбору, который снова объединит украинцев.



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