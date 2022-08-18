Спутник ICEYE – Притула объявил, на что потратил 600 миллионов с Народного Байрактара

Спутник: Сергей Притула объявил, на что потратили 600 миллионов из «Народного Байрактара»

Сергей Притула отчитался, на что потратили более 600 млн. гривен, собранных в проекте «Народный Байрактар». Долгое время организацию держали в секрете. Однако сегодня стало ясно, почему. Сергей анонсировал еще больше «хлопка» и новый этап в войне с русскими оккупантами. Подробности — читайте в материале STB.UA.

ФОТО — facebook.com/serhiyprytula

25 июня 2022 Фонд Сергея Притулы закрыл сбор денег на проект «Народный Байрактар». Вместо 500 млн было собрано более 600 млн. Тогда компания «Baykar» предоставила 3 ​​ударных беспилотника «Байрактар» бесплатно, а собранные средства смогли использовать максимально эффективно для уничтожения российских оккупантов.

«Это был сложный, но успешный проект! Сегодня я еще раз горжусь нашим народом, который в очередной раз доказывает, что вместе мы можем все! Спасибо всем за терпение и поддержку! Сегодня еще одно яркое событие в новейшей истории Украины! Мы продолжаем работать ради Победы!!!», ― сообщил он в Facebook.

В обращении Сергей Притула отчитался, что за собранные деньги было куплено право пользоваться спутником для ВСУ.

«Мы вступили в переговоры с министерством обороны Украины, и после долгосрочных консультаций такое решение было найдено. Мы купили спутник. Но это не просто спутник ― он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании ICEYE, и этот доступ мы выкупили более чем на год вперед», – сказал Притула.

Эти снимки помогут получить оперативную информацию для разведки Украины.

ФОТО — ICEYE

Вот такое фото Крымского моста опубликовала компания ICEYE, именно с этой фирмой Фонд Притулы подписал договор про аренду спутника.

Данные обновляются раз в несколько часов – можно наблюдать за боевыми действиями на тактическом уровне. Разрешение фото – 25 сантиметров на пиксель. Украина получит спутник, работающий на орбите с удобным для наблюдения наклоном.

Технические детали Притула пообещал обнародовать позже в пресс-релизе.

«Украинцы, мы сила. И наше единство дает нам надежду на победу, потому что мы непобедимы, когда объединены. Наш месседж россиянам будет дополнением речи Уинстона Черчилля: «Мы будем биться с вами на суше, на море, в воздухе, а теперь и в космосе»», ― подчеркнул он.

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