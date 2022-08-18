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Супутник: Сергій Притула оголосив, на що витратили 600 мільйонів з «Народного Байрактару»

18.08.2022

Сергій Притула відзвітував, на що витратили більш як 600 млн гривень, зібраних в проєкті «народний Байрактар». Тривалий час організацію тримали в секреті. Проте сьогодні стало зрозуміло, чому. Сергій анонсував ще більше «бавовни» та новий етап у війні із російськими окупантами. Подробиці ― читайте у матеріалі STB.UA.

Сергій Притула

ФОТО – facebook.com/serhiyprytula

25 червня 2022 року Фонд Сергія Притули закрив збір грошей на проєкт «Народний Байрактар». Замість 500 млн було зібрано більше 600 млн. Натомість, компанія «Baykar» Надала 3 ударні безпілотники «Байрактар» безкоштовно, а зібрані кошти змогли використати максимально ефективно для знищення російських окупантів.

«Це був складний, але успішний проєкт! Сьогодні я вкотре пишаюсь нашим народом, який вчергове доводить, що разом ми можемо все! Дякую усім за терпіння та підтримку! Сьогодні ще одна яскрава подія в новітній історії України! Ми продовжуємо працювати задля Перемоги!!!», ― повідомив він у Facebook.

У зверненні Сергій Притула відзвітував, що на зібрані гроші було куплене право користуватися супутником для ЗСУ.

«Ми вступили у перемовини із Міністерством оборони України, і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Ми купили супутник. Але це не просто супутник ― він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії ICEYE, і цей доступ ми викупили більш, ніж на рік вперед», ― сказав Притула. 

Ці знімки допоможуть із отриманням оперативної інформації для розвідки України.

Супутник ICEYE – Притула оголосив, на що витратив 600 мільйонів з Народного Байрактара

ФОТО – ICEYE

Ось таке фото Кримського мосту опублікувала компанія ICEYE, саме із цією фірмою Фонд Притули підписав договір про оренду супутника.

Дані оновлюються один раз на кілька годин можна спостерігати за бойовими діями на тактичному рівні. Роздільна здатність фото 25 сантиметрів на піксель. Україна отримає супутник, який працює на орбіті із зручним для спостереження нахилом.

Технічні деталі Притула оприлюднить згодом у пресрелізі. 

«Українці, ми сила. І наша єдність дає нам надію на перемогу, бо ми непереможні, коли об’єднані. Наш месседж росіянам буде доповненням промови Уінстона Черчілля: “Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі, а відтепер і в космосі”», ― підкреслив він.

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