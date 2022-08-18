Супутник ICEYE – Притула оголосив, на що витратив 600 мільйонів з Народного Байрактара

Супутник: Сергій Притула оголосив, на що витратили 600 мільйонів з «Народного Байрактару»

Сергій Притула відзвітував, на що витратили більш як 600 млн гривень, зібраних в проєкті «народний Байрактар». Тривалий час організацію тримали в секреті. Проте сьогодні стало зрозуміло, чому. Сергій анонсував ще більше «бавовни» та новий етап у війні із російськими окупантами. Подробиці ― читайте у матеріалі STB.UA.

ФОТО – facebook.com/serhiyprytula

25 червня 2022 року Фонд Сергія Притули закрив збір грошей на проєкт «Народний Байрактар». Замість 500 млн було зібрано більше 600 млн. Натомість, компанія «Baykar» Надала 3 ударні безпілотники «Байрактар» безкоштовно, а зібрані кошти змогли використати максимально ефективно для знищення російських окупантів.

«Це був складний, але успішний проєкт! Сьогодні я вкотре пишаюсь нашим народом, який вчергове доводить, що разом ми можемо все! Дякую усім за терпіння та підтримку! Сьогодні ще одна яскрава подія в новітній історії України! Ми продовжуємо працювати задля Перемоги!!!», ― повідомив він у Facebook.

У зверненні Сергій Притула відзвітував, що на зібрані гроші було куплене право користуватися супутником для ЗСУ.

«Ми вступили у перемовини із Міністерством оборони України, і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Ми купили супутник. Але це не просто супутник ― він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії ICEYE, і цей доступ ми викупили більш, ніж на рік вперед», ― сказав Притула.

Ці знімки допоможуть із отриманням оперативної інформації для розвідки України.

ФОТО – ICEYE

Ось таке фото Кримського мосту опублікувала компанія ICEYE, саме із цією фірмою Фонд Притули підписав договір про оренду супутника.

Дані оновлюються один раз на кілька годин ― можна спостерігати за бойовими діями на тактичному рівні. Роздільна здатність фото ― 25 сантиметрів на піксель. Україна отримає супутник, який працює на орбіті із зручним для спостереження нахилом.

Технічні деталі Притула оприлюднить згодом у пресрелізі.

«Українці, ми сила. І наша єдність дає нам надію на перемогу, бо ми непереможні, коли об’єднані. Наш месседж росіянам буде доповненням промови Уінстона Черчілля: “Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі, а відтепер і в космосі”», ― підкреслив він.

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