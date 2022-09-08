Зібрав понад 150 млн на потреби армії: Ігор Лаченков про закриті збори за лічені дні
Ведуча «Вікна-новини» Яна Брензей поспілкувалася з вже відомим блогером Ігорем Лаченковим, який зібрав понад 150 млн гривень на потреби армії. У ефірі «Єдиних новин» Ігор розповів, що саме мовитує його підписників. А також, як йому вдається закривати надзвичайно великі грошові збори за лічені дні на потреби ЗСУ. Інтерв’ю — читайте в матеріалі.
Більше на тему: Що таке бавовна: чому так називають вибухи в Криму та в росії?
Автор телеграм-каналу «Лачен пише» Ігор Лаченков допомагав збирати гроші Фонду Сергія Притули на байрактари. Ледь не щотижня блогер організовує збори, на яких майже щоразу вдається збирати мільйони гривень.
«Використовую дати і події, щоб об’єдналися люди. Останній збір був пов’язаний з Херсоном, тому що енергію людей потрібно направляти в певне русло. Також збір був на День Неазлежності», — розповідає Ігор.
Важливо зауважити, що автор закликає задонатити невеликі суми. Ба більше, наголошує, що кожні 6 гривень дуже важливі. А от 24 серпня Ігор запропонував підписникам надіслати по 24 гривні.
«Сенс у тому, щоб маленькими сумами об’єднати людей. Щоб всі донатили і збирали одну велику суму. Аби це не було економічною напругою, а було історією про об’єднання», — каже блогер.
З 24 лютого Лаченков зібрав більше 150 млн. І ось як він прийшов до ідеї організовувати такі збори: «Завжди потрібно було щось десь комусь. Починав з маленького, а переросло у те, що маємо зараз».
Варто зазначити, що до війни на канал Лачена було підписано близько 60 тисяч людей. Сьогодні за Ігорем стежать більше 800 000 підписників. І ця кількість щодня тільки збільшується.
«Свій канал я веду від першого лиця, якщо так можна сказати. Висвітлюю новини, пишу свої думки. Він емоційний, без цензури. Це новинний контент. Там і займаюся зборами. Твітер я використовую, щоб поширювати інформацію на західну аудиторію. У твітері багато іноземних політиків, журналістів. Тож там дуже легко “запушити” якусь тему, висвітлювати подію, аби вона з’явилася в іноземних видавництвах. З останнього результату роботи в твіттері — WizzAir відмінив польоти за рейсом Дубай-Москва. Загалом, коли росія робить будь-який терористичний акт — ми висвітлюємо це і робимо максимальний ретвіт. Згодом це підхоплюють іноземні журналісти і політики…», — розповів автор.
А от після перемоги України Лаченков обов’язкового продовжить вести свій канал. Каже, після війни буде ще багато роботи. Та найближчим часом варто готуватися до вересневого збору, який знову об’єднає українців.
Фото: Арсен Дзодзаєв; Instagram Lachen_tyt.
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ