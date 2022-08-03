Любовный гороскоп на август 2022: предсказания по знакам зодиака

Любовный гороскоп на август 2022 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте астрологический прогноз в сфере любовных отношений на август 2022 года. Что ждет представителей каждого знака зодиака в личной жизни — узнайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова.

Овны

В этом месяце одиноким Овнам звезды сулят новые романтические знакомства. На вашем горизонте появится человек, с которым есть все шансы построить крепкие отношения. Главное при этом — не торопить события. Ваш напор может стать преградой на пути к счастью в личной жизни.

Тельцы

Последний месяц лета — прекрасное время для Тельцов, чтобы наладить отношения со своей половинкой. Все былые разногласия вы легко сможете решить, если сделаете первый шаг к открытому разговору.

Близнецы

Начало месяца для Близнецов — время романтики. Даже у тех пар, которые в отношениях уже давно, чувства могут разгореться с новой силой. Главное при этом — не бояться откровенно говорить партнеру о своих чувствах.

Раки

Конец лета для Раков — достаточно конфликтное время. Сейчас споры с любимым человеком могут разгораться на ровном месте. А потому не стоит усугублять ситуацию колкой критикой в адрес партнёра.

Львы

Начало месяца для Львов — время стать еще ближе с партнёром. У вас есть все шансы найти новые совместные интересы со своей половинкой и лучше понять друг друга. Не упустите такую возможность.

Девы

Последний месяц лета для одиноких Дев — удачное время, чтобы начать новые отношения. На пути может повстречаться именно «ваш» человек. Чтобы использовать этот шанс — прислушивайтесь к своему сердцу.

Весы

В этот период Весы с легкостью будут привлекать внимание противоположного пола. И если тем, чьё сердце свободно, это позволит наслаждаться романтическими свиданиями, то у семейных представителей знака есть риск ссор на почве ревности. Совет звёзд — быть осторожнее и не испытывать отношения на прочность.

Скорпионы

Начало августа для Скорпионов — не лучшее время для романтических знакомств. Есть большая вероятность столкнуться с разочарованием. А вот Семейным представителям знака звезды сулят идиллию. В этот период вы с партнером будете на одной волне.

Стрельцы

В этот период звезды советуют Стрельцам чаще прислушиваться к словам любимого человека. Это не только позволит избежать разногласий, но и уберегут вас от неправильных действий и решений.

Козероги

В этот период звёзды сулят Козерогам романтические сюрпризы. Скорее всего, любимый человек порадует вас приятным подарком или предложением, которого вы давно ждёте.

Водолеи

В августе звезды советуют Водолеям уделять больше внимания своей половинке. Ваша чрезмерная занятость рабочими моментами может стать причиной разногласий и даже трещины в отношениях.

Рыбы

В этот период бурная фантазия может подталкивать Рыб к чрезмерной ревности. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, старайтесь не идти на поводу у собственных подозрений. Посмотрев на ситуацию без эмоций, вы поймете, что видите проблему там, где ее нет.

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