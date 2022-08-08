Любовний гороскоп на серпень 2022: передбачення за знаками зодіаку

Любовний гороскоп на серпень 2022 року для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Читайте астрологічний прогноз у сфері любовних стосунків на серпень 2022 року. Що чекає на представників кожного знака зодіаку в особистому житті — дізнайтеся в любовному гороскопі від Хаяла Алекперова.

Овни

Цього місяця самотнім Овнам зірки обіцяють нові романтичні знайомства. На вашому обрії з’явиться людина, з якою є всі шанси побудувати міцні стосунки. Головне при цьому – не квапити події. Ваш натиск може стати перепоною на шляху до щастя в особистому житті.

Тельці

Останній місяць літа – чудовий час для Тельців, щоб налагодити стосунки зі своєю половинкою. Усі колишні розбіжності ви легко зможете вирішити, якщо зробите перший крок до відкритої розмови.

Близнюки

Початок місяця для Близнюків – час романтики. Навіть у тих пар, які у стосунках уже давно, почуття можуть розгорітися з новою силою. Головне при цьому – не боятися відверто говорити партнерові про свої почуття.

Раки

Кінець літа для Раків – досить конфліктний час. Наразі суперечки з коханою людиною можуть розгорятися на рівному місці. А тому не варто посилювати ситуацію шпилькою критикою на адресу партнера.

Леви

Початок місяця для Лева – час стати ще ближче з партнером. У вас є всі шанси знайти нові спільні інтереси зі своєю половинкою та краще зрозуміти один одного. Не проґавте таку можливість.

Діви

Останній місяць літа для самотніх Дів – вдалий час, щоб розпочати нові стосунки. На шляху може зустрітися саме ваша людина. Щоб використати цей шанс – прислухайтеся до свого серця.

Терези

У цей період Терези з легкістю привертатимуть увагу протилежної статі. І якщо тим, чиє серце вільне, це дозволить насолоджуватися романтичними побаченнями, то сімейні представники знаку мають ризик сварок на грунті ревнощів. Порада зірок – бути обережнішим і не випробовувати стосунки на міцність.

Скорпіони

Початок серпня для Скорпіонів – не найкращий час для романтичних знайомств. Є велика можливість зіткнутися з розчаруванням. А ось Сімейним представникам знака зірки обіцяють ідилію. У цей період ви з партнером будете на одній хвилі.

Стрільці

У цей період зірки радять Стрільцям частіше прислухатися до слів коханої людини. Це не тільки дозволить уникнути розбіжностей, а й убереже вас від неправильних дій та рішень.

Козероги

У цей час зірки обіцяють Козерогам романтичні сюрпризи. Швидше за все, кохана людина порадує вас приємним подарунком або пропозицією, на яку ви давно чекаєте.

Водолії

У серпні зірки радять Водоліям приділяти більше уваги своїй половинці. Ваша надмірна зайнятість робочими моментами може спричинити розбіжності і навіть тріщини у відносинах.

Риби

У цей період бурхлива фантазія може підштовхувати Риб до надмірної ревнощів. Щоб зберегти гармонію у відносинах, намагайтеся не йти на поводу у своїх підозр. Подивившись ситуацію без емоцій, ви зрозумієте, що бачите проблему там, де її немає.

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