Лунный посевной календарь на июль 2022: что и когда сажать

Лунный календарь садовода-огородника на июль 2022 года

На полях и в садах в этом году нужно быть очень осторожными из-за обстрелов и минирования россиян. Строго запрещено посещать места, которые еще не проверены саперами! Убедитесь, что ваш огород является безопасным местом или уже очищен от мин!

Месячный календарь садовода-огородника на июль 2022 подскажет, когда лучше пересаживать и работать на огороде. Какие дни благоприятны? Редакция STB.UA составила месячный посевной календарь садовода-огородника на июль 2022 г.

Больше по теме: График магнитных бурь на июль 2022 года: как справиться с плохим самочувствием

В июле для работы в огороде, поле и саду сложные условия ― расплодились вредители, активизировались болезни и надо сохранить урожай. А уже в конце месяца постепенно приходит время собирать урожай, запасать на зиму и готовить консервацию.

По словам опытных садоводов и фермеров, в июле еще есть возможность сажать и в огороде, и в поле. Некоторые растения можно пересаживать. В середине лета можно даже посадить картошку. Посевной календарь на июль поможет эффективно использовать ваши ресурсы и подобрать наиболее удачные дни для сеяния и пересадки.

Посевный календарь на июль 2022

Удачные и неудачные дни для посева/посадки овощных культур:

Благоприятные ― 4-5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26.

Неблагоприятные ― 13, 14, 15, 16, 27-29.

Когда сажать и убирать урожай в июле 2022

4-5, 8-9, 17-18, 21-22 июля ― хорошие дни для посадки и сеяния. Можно заниматься пересадкой и обрезкой растений, совершать посадку многолетних цветов, как тюльпаны.

4-5 и 21-22 июля ― удачные дни для удобрения. В другие даты химическое воздействие на растения будет неблагоприятным.

31 июля ― можно сажать и пересаживать все растения, можно начинать сбор урожая, однако все это действует в условиях солнечной погоды.

График работ в саду и огороде на июль 2022: лучшие дни

Когда можно солить и консервировать: 1-3, 29, 30;

Когда сбор семян: 1-3, 6, 7, 10-15, 19, 20, 29, 30;

Когда делать пикирование, прореживание: 1, 2, 7-11, 17-19, 21, 22, 30, 31;

Когда время сбора цветов и лекарственных трав: 1-5, 9-12, 26, 27, 29-31;

Когда использовать органические и зеленые удобрения: 8, 9, 15-22, 24-27;

Лучшие дни для обработки от вредителей и болезней: 1-5, 7, 14-16, 19, 20, 23-25, 27-30;

Время для стрижки газона, сенокоса: 11, 16-18, 21-25;

Когда делать обрезку, омоложение, формовку: 1-3, 17, 18, 29, 30;

Когда прививать: 6-9, 17, 18, 26;

Использование минеральных удобрений: 4-5 и 21-22;

Когда сбор урожая: – 6-7, 10-12, 15, 28-31;

Обильные поливы: 13, 16-18, 24-28;

Когда делать консервирование: 4-12, 21-27;

Когда полоты сорняков: 2-5, 7, 8, 10-16, 26-31.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.