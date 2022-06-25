Магнитные бури в июле 2022: расписание для метеозависимых людей

График магнитных бурь на июль 2022 года: как справиться с плохим самочувствием

В июле будет несколько магнитных бурь разной силы. Когда следует метеочувствительным людям быть на готовыми? Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на июль 2022. Он поможет распланировать месяц и скорректировать планы.

фото — pexels.com

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Вспышки на Солнце вызывают не только яркие эффекты ― происходит электромагнитный всплеск. Электромагнитные волны взрывов достигают Земли вместе с долей радиации, возникают встряски геомагнитного поля планеты. Простым языком это явление называют магнитная буря. Они способны влиять на живые организмы и некоторые чувствительные электронные приборы.

Магнитные бури в июле 2022 года:

08-11 июля;

14-20 июля;

27-30 июля.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Для определения причин плохого самочувствия необходимо обратить внимание, есть ли у человека хронические заболевания. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут испытывать ощутимое влияние от изменений климата, в том числе от магнитных бурь. Если вы уверены, что это на вас повлияет, необходимо готовиться в два этапа – профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

Вести здоровый образ жизни.

Установить постоянный режим дня.

Пить 1,5-2 литра воды в день.

Регулярно гулять на свежем воздухе.

Не конфликтовать.

Не планировать важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь.

Выполнять умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.

Если встреча или поездка необходимы ― иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно. В случае обострения выполнять все указания врача.

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