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График магнитных бурь на июль 2022 года: как справиться с плохим самочувствием

25.06.2022

В июле будет несколько магнитных бурь разной силы. Когда следует метеочувствительным людям быть на готовыми? Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на июль 2022. Он поможет распланировать месяц и скорректировать планы.

Магнитные бури в июле 2022: расписание для метеозависимых людей

фото — pexels.com

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Вспышки на Солнце вызывают не только яркие эффекты ― происходит электромагнитный всплеск. Электромагнитные волны взрывов достигают Земли вместе с долей радиации, возникают встряски геомагнитного поля планеты. Простым языком это явление называют магнитная буря. Они способны влиять на живые организмы и некоторые чувствительные электронные приборы.

Магнитные бури в июле 2022 года:

  • 08-11 июля;
  • 14-20 июля;
  • 27-30 июля.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Для определения причин плохого самочувствия необходимо обратить внимание, есть ли у человека хронические заболевания. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут испытывать ощутимое влияние от изменений климата, в том числе от магнитных бурь. Если вы уверены, что это на вас повлияет, необходимо готовиться в два этапа – профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Вести здоровый образ жизни.
  • Установить постоянный режим дня.
  • Пить 1,5-2 литра воды в день.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе.
  • Не конфликтовать.
  • Не планировать важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь.
  • Выполнять умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
  • Если встреча или поездка необходимы ― иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно. В случае обострения выполнять все указания врача.

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