Особое мистическое значение люди всегда придавали лунным затмениям. В эти дни, по верованиям, могут происходить самые невероятные и магические вещи, а также люди считают, что лунное затмение влияет на здоровье и восприятие человека. Многие ищут даты лунных затмений на 2022 год, чтобы подстраивать под них свои планы, привлекая в свою жизнь удачу, любовь, счастье и деньги. Когда лунные затмения в 2022 году ― читайте в нашем материале.

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Лунные затмения 2022 ― даты и где наблюдать

В 2022 году будет два лунных затмения ― лунное затмение 16 мая и лунное затмение 8 ноября.

Первое лунное затмение 16 мая 2022 года будет полным и закроет первый коридор затмений с середины апреля.

Второе лунное затмение 8 ноября 2022 года закроет осенний коридор затмений, и его можно будет наблюдать в Азии, Австралии, Северной Америке, части Северной и Восточной Европы и частично ― в Южной Америке.

Лунные затмения 2022 ― к чему готовиться

Считается, что лунные затмения больше влияют на здоровье людей, возможно, из-за близости Луны к Земле или из-за каких-то мистических сил. Луна якобы влияет на психическое состояние, а в лунные затмения происходят вещи, которые определяют жизнь человека на 14―18 лет. Также астрологи считают, что повлиять на эти вещи невозможно, но можно создавать свои события, последствия от которых также будут длиться десятилетиями.

Советуют во время затмения и коридора затмения держать себя в руках, не поддаваться эмоциям, не планировать важных мероприятий и решений, а если они все же происходят ― стараться максимально получить выгоду для себя и сгладить негативные последствия. Спонтанные и опасные поступки во время лунного затмения, скорее всего, не закончатся хорошо.

Есть верования, что во время лунных затмений отсекается все старое и ненужное, а появляется то, что необходимо в жизни человека. В период затмений лучше не перенапрягаться и постараться как можно больше отдыхать.

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