Когда День семьи, любви и верности отмечают в Украине

День семьи в Украине: когда отмечается, история и традиции

Семья – это основное звено общества. Поэтому неудивительно, что существует праздник, посвященный семьям. Его отмечают во многих странах. Когда празднуют День семьи в Украине? Читайте прямо сейчас!

Когда День семьи 2022

Кроме Международного дня семей, в Украине существует свой праздник, посвященный семье. Да, украинский День семьи относительно молодой праздник и отмечается с 2012 года. Соответствующий указ президента Украины №1209/2011 «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» был подписан 30 декабря 2011 года. Дата празднования была установлена ​​8 июля.

Традиции Дня семьи

Для детей семья – это среда, в которой у них формируются основные моральные принципы, а также психические, физические, интеллектуальные и эмоциональные основы развития.

Для взрослого человека семья является источником реализации целого ряда потребностей. Однако основное из таких — единство, которое проявляется в соблюдении определенных семейных традиций.

Ежегодно к Международному дню семей проводятся разные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи. Праздник обычно проходит под определенной темой, поднимаются главные проблемы и возможные пути их решения.

В Украине на День семьи во многих городах и селах часто организуются различные семейные мероприятия, например фестивали на открытом воздухе и пикники. В общем, этот день лучше всего провести в кругу семьи – так, как кому нравится.

Больше четырех месяцев украинцы живут в условиях войны. Психика каждого перенапряжена и проходит испытание на прочность. Поток новостей, воздушные тревоги, взрывы, драматические истории — все это изматывает нас. Но важно помнить, что главная ценность — это семья. Поэтому доверяйте свои чувства, переживания и страхи близким. Уделите сегодняшний день диалогу, откровению и признанию. Напомните тем, кто сейчас не рядом с вами, о празднике семьи. Поддержите теплым сообщением и словами поддержки.

Как поздравить с Днем семьи родных, которые не рядом

Сегодня украинцы переживают исторический период, когда отстаивают свою историю, культуру и независимость. Все внимание и силы направлены на передовую, волонтерство и информационный фронт. Однако нельзя забывать о ценностях семьи и родственных связях. И сегодня, в День семьи, нужно напомнить близким о том, что вы вместе!

Если ваши родные находятся не рядом с вами, поздравьте их приятным сообщением и подборкой семейных фото. Соберите серию семейных снимков и отправьте с теплыми словами поддержки.

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