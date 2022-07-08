Коли День сім'ї, кохання та вірності відзначають в Україні

День родини в Україні: коли відзначається, історія та традиції

Родина – це основна ланка суспільства. Тому не дивно, що існує свято, присвячене сім’ям. Його відзначають у багатьох країнах світу. Коли святкується День родини в Україні? Читайте просто зараз!

Коли День родини 2022

Окрім Міжнародного дня сімей, в Україні існує своє свято, присвячене родині.

Так, український День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний указ президента України №1209 / 2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 2011 року. Датою святкування було встановлено 8 липня.

Традиції Дня родини

Для дітей родина — це середовище, в якому у них формуються основні моральні принципи, а також психічні, фізичні, інтелектуальні та емоційні основи розвитку.

Для дорослої людини родина є джерелом реалізації цілого ряду потреб. Проте основне з таких — єдність, яка проявляється у дотриманні певних сімейний традицій.

Щороку до Міжнародного дня сімей проводяться різні дискусії, конференції, фестивалі, присвячені питанням родини. Свято зазвичай проходить під певною темою, порушуються головні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

В Україні на День родини у багатьох містах і селах часто організовуються різні сімейні заходи, наприклад, фестивалі на відкритому повітрі та пікніки. Загалом цей день найкраще провести в колі сім’ї – так, як кому подобається.

Понад чотири місяці українці живуть в умовах війни. Психіка кожного перенапружена та проходить випробування на міцність. Потік новин, повітряні тривоги, вибухи, драматичні історії — все це виснажує нас. Але важливо пам’ятати, що головна цінність – це родина. Тому довіряйте свої почуття, переживання та страхи близьким. Приділіть сьогоднішній день діалогу, одкровення та визнання. Нагадайте тим, хто зараз не поряд з вами, про свято сім’ї. Підтримуйте теплим повідомленням та словами підтримки.

Як привітати з Днем родини близьких, які не поряд

Сьогодні українці переживають історичний період, коли відстоюють свою історію, культуру та незалежність. Вся увага та сили спрямовані на передову, волонтерство й інформаційний фронт. Однак не можна забувати про цінності сім’ї та родинні зв’язки. І сьогодні, у День родини, треба нагадати близьким, що ви разом!

Якщо ваші рідні знаходяться не поряд з вами, привітайте їх приємним повідомленням та добіркою сімейних фото. Зберіть серію сімейних знімків і відправте з теплими словами підтримки.

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