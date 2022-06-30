Что приготовить на пикник: топ-5 лучших блюд
Пасха в 2019 году припадает 28 апреля, воскресенье, и украинцев ждут дополнительные выходные. Это прекрасная возможность организовать досуг на свежем воздухе. Что приготовить на пикник, чтобы максимально насладиться отдыхом? Читайте в нашем материале топ-5 лучших рецептов блюд.
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Наступает сезон пикников на природе. Какие блюда можно еще приготовить, кроме шашлыков? Пока готовится мясо, прекрасно утолить голод помогут разнообразные закуски. Простые и вкусные рецепты помогут вам прекрасно провести время, не затрачивая лишних усилий.
Лаваш с зеленью, сыром и морковью
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Сырок плавленный — 150 г
- Майонез — 50 г
- Зелень по вкусу
Приготовление:
- Натрите сыр, плавленный сырок и морковь на крупную терку.
- Мелко нарежьте зелень. Добавьте майонез и перемешайте.
- Разложите лист лаваша. Распределите начинку равномерно по всей поверхности.
- Скрутите лаваш в плотный рулет и нарежьте на небольшие рулетики.
Хумус
Хумус можно прекрасно сочетать не только с гриссини и крекерами, но и со стеблями сельдерея, огурцами, сладким перцем и спаржей. Попробуйте также хумус из фасоли от Юрия Ковриженко или закуску из запеченной свеклы и фасоли.
Ингредиенты:
- Нут — 100 г
- Лимонный сок — 10 мл
- Оливковое масло — 20 мл
- Зира измельченная — 0,5 ч. л.
- Копченая паприка — 5 г
- Тахина — 40 г
Приготовление:
- Промойте и замочите нут в большой количестве воды на 10—15 часов.
- Слейте воду, варите нут 2 часа. Не солите! Отвар процедите в отдельную посуду.
- Пюрируйте нут в блендере до однородной консистенции, постепенно добавляя отвар.
- В полученную массу добавьте оливковое масло, лимонный сок и специи. Снова все тщательно взбейте.
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Быстрые слоеные пирожки
Такие быстрые пирожки можно готовить с любыми начинками на свой вкус: сыр, колбаса, шпинат, фета, зелень, яйца. Попробуйте также простой рецепт пирога со шпинатом и творогом.
Ингредиенты:
- Слоенное тесто — 1 уп.
- Колбаса — 200 г
- Сыр — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Зелень по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте мелко колбасу. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко нарежьте. Перемешайте между собой.
- Раскатываем тесто и выкладываем начинку. Скручиваем тесто рулетом, который потом нарезаем кружочками.
- На застеленный пергаментом противень выкладывайте кружочки, сверху смазывая яйцом.
- Запекайте 15 минут в предварительно разогретой до 220 градусов духовке.
Фрукты и овощи на шпажках
Такие легкие и быстрые закуски можно комбинировать на свой вкус. От классических с сыром и ветчиной до фруктовых ассорти.
Ингредиенты:
- Ветчина — 200 г
- Сыр — 200 г
- Маслины — 100 г
- Помидоры — 200 г
- Болгарский перец — 200 г
Приготовление:
- Ветчину и сыр нарежьте кубиками.
- Помидоры и перец нарежьте на пластинки.
- Возьмите шпажку и нанизывайте поочередно на нее все ингредиенты.
Сырные лепешки
Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Йогурт без добавок — 200 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Мука — 100 г
- Куриная грудка отварная — 100 г
- Твердый сыр — 100 г
- Зеленый лук — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление:
- Натрите сыр на крупной терке.
- Смешайте творог, яйца, муку и специи. Вымесите тесто.
- Разделите полученное тесто на 2 части, добавив в одну из них зеленый лук.
- Разогрейте сковороду, вылейте 0,5 стакана теста. Накройте крышкой на 3 минуты. После поднимите крышку и посыпьте сыром и залейте остатками теста. Снова накройте крышкой на 4 минуты.
- Переверните лепешку и жарьте под крышкой еще 2 минуты.
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Приятного отдыха и хорошего настроения!
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